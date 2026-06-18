Home > विदेश > क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

Semyon Skrepetsky Death Mystery: डोनाल्ड टस्क का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन का अक्सर मज़ाक उड़ाने वाले एक रूसी कलाकार की हत्या संभवतः एक 'राजनीतिक हत्या' थी.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 2:09:15 PM IST

Semyon Skrepetsky Death Mystery: क्या कलाकार की हत्या में है पुतिन का हाथ?
Semyon Skrepetsky Death Mystery: क्या कलाकार की हत्या में है पुतिन का हाथ?


Semyon Skrepetsky Death Mystery: डोनाल्ड टस्क का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की हत्या शायद एक ‘पॉलिटिकल मर्डर’ थी. डोनाल्ड टस्क ने पिछले दिनों कहा कि रूस के एक आर्टिस्ट अक्सर व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते थे. ऐसे में उनकी हत्या शायद एक पॉलिटिकल मर्डर थी. सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को पूर्वी पोलैंड के शहर बियाला पोडलास्का में 5 बार गोली मारी गई. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उन्हें लगता है कि सोमवार (15 जून, 2026) को हुई हत्या दरअसल, पुतिन के आलोचक 44 वर्षीय व्यक्ति (जिनका असली नाम रॉबर्ट कुज़ोवकोव था) को जानबूझकर निशाना बनाकर की गई थी. 

यहां पर बता दें कि सेम्योन स्क्रेपेट्स्की ने अपनी मौत से 3 दिन पहले बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. यूरोपियन काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यह सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि यह एक पॉलिटिकल मर्डर है. लेकिन हमें सबूत या और पक्के संकेतों का इंतज़ार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ यानी अगर रूस ने इसका आदेश दिया था  तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर मामला होगा. यह स्टेट टेररिज्म (राज्य प्रायोजित आतंकवाद) माना जाएगा. 

You Might Be Interested In

मौके पर मिले 5 खोखे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को बेलारूस की सीमा के पास एक कार पार्क में सिर, छाती और पीठ पर 5 बार गोली मारी गई. इस बीच सरकारी वकीलों ने बताया कि पीड़ित के पास एक अनजान बंदूकधारी आया, जिसने पहले दो बार गोली चलाई और फिर बहुत पास से दोबारा गोली मारी. मौके पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को घटनास्थल से 5 खोखे और एक Geco 9mm Luger गोली मिली. इसके बाद जांच में पता चला कि सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को पूर्वी पोलैंड के शहर बियाला पोडलास्का में 5 बार गोली मारी गई.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Crime News: नहाने जा रही थी पत्नी… बाथरूम के पास पकड़ लिया, एक मिनट के भीतर कर डाला घिनौना कांड

2 नागरिकों को लिया हिरासत में

सेम्योन स्क्रेपेट्स्की की हत्या के अगले दिन मंगलवार (16 जून, 2026) को बेलारूस के दो नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वे हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे. अगर इसमें कोई किराए का हत्यारा शामिल है, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करना दुर्भाग्य से आसान नहीं है.

यह भी पढ़ें:  Ayesha: रात को मालिक का बेटा घुसता था कमरे में, दिन में ड्राइवर बनाता था संबंध; एक रोज ऐसा क्या हुआ

2024 में भी पुतिन पर लगा था हत्या का आरोप

उन्होंने कहा कि पोलिश अधिकारियों ने कुज़ोवकोव को सुरक्षा देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया था. यह गोलीबारी विदेशी असंतुष्टों की संदिग्ध हत्याओं की श्रृंखला में नवीनतम घटना है। पोलैंड के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया. उन पर 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की साज़िश रचने का आरोप था. उसी साल, रूस के मिलिट्री हेलिकॉप्टर पायलट मैक्सिम कुज़मिनोव (जो यूक्रेन चले गए थे) की स्पेन के कोस्टा ब्लैंका में एक कार पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

यह भी पढ़ें:  Rajasthan: ‘दादी सा घर आना चाय पिलाती हूं’ पड़ोसन ने दिया ऑफर; इसके बाद दोनों हो गए गायब, क्या था 3 दिन का राज़

Tags: russia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप
क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप
क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप
क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप