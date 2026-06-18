क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

Semyon Skrepetsky Death Mystery: डोनाल्ड टस्क का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की हत्या शायद एक ‘पॉलिटिकल मर्डर’ थी. डोनाल्ड टस्क ने पिछले दिनों कहा कि रूस के एक आर्टिस्ट अक्सर व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते थे. ऐसे में उनकी हत्या शायद एक पॉलिटिकल मर्डर थी. सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को पूर्वी पोलैंड के शहर बियाला पोडलास्का में 5 बार गोली मारी गई. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उन्हें लगता है कि सोमवार (15 जून, 2026) को हुई हत्या दरअसल, पुतिन के आलोचक 44 वर्षीय व्यक्ति (जिनका असली नाम रॉबर्ट कुज़ोवकोव था) को जानबूझकर निशाना बनाकर की गई थी.

यहां पर बता दें कि सेम्योन स्क्रेपेट्स्की ने अपनी मौत से 3 दिन पहले बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. यूरोपियन काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यह सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि यह एक पॉलिटिकल मर्डर है. लेकिन हमें सबूत या और पक्के संकेतों का इंतज़ार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ यानी अगर रूस ने इसका आदेश दिया था तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर मामला होगा. यह स्टेट टेररिज्म (राज्य प्रायोजित आतंकवाद) माना जाएगा.

मौके पर मिले 5 खोखे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को बेलारूस की सीमा के पास एक कार पार्क में सिर, छाती और पीठ पर 5 बार गोली मारी गई. इस बीच सरकारी वकीलों ने बताया कि पीड़ित के पास एक अनजान बंदूकधारी आया, जिसने पहले दो बार गोली चलाई और फिर बहुत पास से दोबारा गोली मारी. मौके पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को घटनास्थल से 5 खोखे और एक Geco 9mm Luger गोली मिली. इसके बाद जांच में पता चला कि सेम्योन स्क्रेपेट्स्की को पूर्वी पोलैंड के शहर बियाला पोडलास्का में 5 बार गोली मारी गई.

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2 नागरिकों को लिया हिरासत में

सेम्योन स्क्रेपेट्स्की की हत्या के अगले दिन मंगलवार (16 जून, 2026) को बेलारूस के दो नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वे हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे. अगर इसमें कोई किराए का हत्यारा शामिल है, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करना दुर्भाग्य से आसान नहीं है.

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2024 में भी पुतिन पर लगा था हत्या का आरोप

उन्होंने कहा कि पोलिश अधिकारियों ने कुज़ोवकोव को सुरक्षा देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया था. यह गोलीबारी विदेशी असंतुष्टों की संदिग्ध हत्याओं की श्रृंखला में नवीनतम घटना है। पोलैंड के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया. उन पर 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की साज़िश रचने का आरोप था. उसी साल, रूस के मिलिट्री हेलिकॉप्टर पायलट मैक्सिम कुज़मिनोव (जो यूक्रेन चले गए थे) की स्पेन के कोस्टा ब्लैंका में एक कार पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

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