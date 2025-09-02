अफगानिस्तान में फिर से डोली धरती, 1,400 पहुंचा मौत का आकड़ा…तालिबान ने दुनिया से की ये अपील

Afghanistan Earthquake: भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान (Afghanistan) की धरती एक बार फिर से डोली है। खबरों के मुताबिक वहां के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में मंगलवार (2 सितंबर) को 5.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया है। Reuters ने GFZ के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले रविवार को आए 6.0 तीव्रता के भूकंप के चलते 1,400 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 3,000 से ज़्यादा घायल हैं। देर रात होने की वजह से लोग अपने मिट्टी और ईंटों से बने घरों सो रहे थे। लेकिन भूकंप के आने से ये सब ढह गए।

बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

उबड़-खाबड़ इलाकों और अवरुद्ध सड़कों के कारण बचाव अभियान (Rescue operation) बुरी तरह बाधित हुआ है, जिससे अधिकारियों को लगातार दूसरे दिन हवाई खोज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने इस स्थिति को “समय के विरुद्ध दौड़” बताया और चेतावनी दी कि जैसे-जैसे और दूरदराज के इलाकों तक पहुँचा जाएगा, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

2021 में तालिबान (Taliban) के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में आया यह तीसरा बड़ा भूकंप (Earthquake) है। यह आपदा सूखे, व्यापक भुखमरी और घटती अंतर्राष्ट्रीय सहायता (International Aid) से चिह्नित पहले से ही गंभीर मानवीय संकट (Humanitarian crisis) को और बढ़ा देती है। ईरान और पाकिस्तान से जबरन वापस भेजे गए लाखों अफ़गानों की वापसी ने सीमित संसाधनों पर और दबाव डाला है।

तालिबान ने दुनिया के देशों से मांगी मदद

तालिबान, जिसे केवल रूस द्वारा राजनयिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ने वैश्विक सहायता के लिए एक तत्काल अपील जारी की है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन धनराशि जारी की है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने 10 लाख पाउंड (1.3 मिलियन डॉलर) की सहायता देने का वादा किया है।

भारत (India) ने काबुल में 1,000 पारिवारिक टेंट पहुँचाए हैं और सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक, कुनार प्रांत में 15 टन खाद्य आपूर्ति हवाई मार्ग से पहुँचा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने 10 तारीख को सहायता की पुष्टि की और कहा कि आगे और राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। चीन और स्विट्ज़रलैंड ने भी सहायता का वादा किया है, और आने वाले दिनों में और सहायता की उम्मीद है।

हज़ारों लोगों के बेघर होने और सर्दी के मौसम के आने के साथ, सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान हाल के वर्षों में अपनी सबसे गंभीर मानवीय चुनौतियों में से एक का सामना कर रहा है।

