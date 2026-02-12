Jahnavi Kandula case: जाह्नवी कंडुला की मौत पर मिलेगा 262 करोड़ का मुआवजा, अमेरिका में ऐसे हुई थी मौत

Jahnavi Kandula case: अमेरिका के सिएटल शहर में साल 2023 में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है. 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले में सिएटल प्रशासन ने उनके परिवार को 2.9 करोड़ डॉलर (करीब 262 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने पर सहमति जताई है. इस समझौते का नोटिस किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दाखिल किया गया है.

पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने मारी थी टक्कर

जाह्नवी कंडुला नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर डिग्री कर रही थीं. वर्ष 2023 में वह सड़क पार कर रही थीं, तभी सिएटल पुलिस विभाग के अधिकारी केविन डेव की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. रिपोर्ट के अनुसार, जिस इलाके में अधिकतम गति सीमा 25 मील प्रति घंटा थी, वहां अधिकारी 74 मील प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला रहे थे. उस समय वे एक ड्रग ओवरडोज कॉल पर जा रहे थे और गाड़ी की इमरजेंसी लाइट चालू थी.

मामले ने ऐसे पकड़ा तूल

दुर्घटना के बाद जाह्नवी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा. मामला तब और अधिक विवादों में घिर गया जब एक अन्य पुलिस अधिकारी के बॉडी कैमरा वीडियो में जाह्नवी की मौत पर हंसते हुए की गई टिप्पणी सामने आई. इस टिप्पणी के सार्वजनिक होने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए और भारत के राजनयिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

आर्थिक समझौता परिवार को कुछ राहत प्रदान करेगा

सिएटल सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने इस समझौते को लेकर कहा कि यह घटना बेहद दुखद थी और शहर को उम्मीद है कि आर्थिक समझौता परिवार को कुछ राहत प्रदान करेगा. समझौते के तहत दी जाने वाली 2.9 करोड़ डॉलर की राशि में से लगभग 2 करोड़ डॉलर शहर की बीमा पॉलिसी से दिए जाएंगे. मामले में प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई. बॉडी कैमरा वीडियो में टिप्पणी करने वाले संबंधित अधिकारी को बाद में बर्खास्त कर दिया गया. वहीं, वाहन चला रहे अधिकारी केविन डेव पर लापरवाही का जुर्माना लगाया गया, हालांकि उन पर आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए.

सड़क सुरक्षा को लेकर भी बहस का कारण बना ये मामला

यह मामला अमेरिका में पुलिस जवाबदेही और सड़क सुरक्षा को लेकर भी बहस का कारण बना. तेज रफ्तार, आपातकालीन स्थिति और नागरिक सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर कई सवाल उठे. भारतीय छात्रा की असामयिक मौत ने विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाई. अब मुआवजे पर सहमति के साथ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, परिवार के लिए यह आर्थिक राहत उनकी क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन लंबे कानूनी संघर्ष के बीच यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.अमेरिका के सिएटल शहर में साल 2023 में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है. 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले में सिएटल प्रशासन ने उनके परिवार को 2.9 करोड़ डॉलर (करीब 262 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने पर सहमति जताई है. इस समझौते का नोटिस किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दाखिल किया गया है.