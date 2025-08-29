Home > विदेश > Flesh-eating Screwworm: तेजी से फैल रहा मांसखोर कीड़ा, इंसानों को भी बना रहा शिकार; अब तक 5000 से ज़्यादा मामले

Screwworm outbreak Mexico: एक ऐसा कीड़ा जो इंसानों के जिंदा शरीर में घुसकर मांस खा जाता है जी हाँ ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि अमेरिका से सामने आया एक डरावना सच है। मैरीलैंड में एक व्यक्ति के शरीर में मिला यह परजीवी स्क्रूवॉर्म (Screwworm) न सिर्फ जानवरों, बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा बनता जा रहा है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 29, 2025 17:44:01 IST

Screwworm infection in humans: एक ऐसा कीड़ा जो इंसानों के जिंदा शरीर में घुसकर मांस खा जाता है जी हाँ ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि अमेरिका से सामने आया एक डरावना सच है। मैरीलैंड में एक व्यक्ति के शरीर में मिला यह परजीवी स्क्रूवॉर्म (Screwworm) न सिर्फ जानवरों, बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा बनता जा रहा है। अल साल्वाडोर से लौटे एक व्यक्ति के मामले ने अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, बढ़ते तापमान और काबू में नहीं आती स्थिति ने बता दिया है कि अब विश्व को अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या है यह मांसाहारी कीड़ा? इंसानों को कैसे बनाता है शिकार? और इसका इलाज कितना कठिन है, जानिए इस रिपोर्ट में।

मेक्सिको में मांसाहारी स्क्रूवॉर्म के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो जानवरों और इंसानों दोनों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। आपको बता दें कि 17 अगस्त, 2025 तक मेक्सिको में जानवरों में इसके 5,086 मामले सामने आ चुके हैं, जो जुलाई के आँकड़ों से 53% ज़्यादा है।

इनमें से 649 मामले अभी भी सक्रिय हैं। यह जानकारी मैक्सिकन सरकार के आँकड़ों पर आधारित है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि चिंताजनक है, खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है।

आपको बताते चलें कि ज़्यादातर मामले गायों में पाए गए हैं, लेकिन कुत्तों, घोड़ों और भेड़ों में भी संक्रमण देखा गया है। 2023 में शुरू हुआ यह प्रकोप मध्य अमेरिका से उत्तर की ओर फैल गया है। अब यह अमेरिकी सीमा के क़रीब पहुँच गया है। आइए समझते हैं कि स्क्रूवर्म क्या है? यह कैसे फैलता है? इसका प्रभाव क्या है?

स्क्रूवर्म क्या है?

अब लोगो के मन में ये जानने की इच्छा होगी कि आखिर ये कीड़ा क्या है और कैसे नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि स्क्रूवर्म एक मक्खी का लार्वा होता है। जब मादा मक्खी खुले घावों या कट पर अंडे देती है। अंडों से निकलने के बाद, सैकड़ों छोटे लार्वा निकलते हैं, जो मांस में घुस जाते हैं। यह धीरे-धीरे घाव को गहरा कर देते हैं। इसीलिए इसे मांसभक्षी परजीवी भी कहा जाता है।

यह शरीर पर कैसे हमला करता है?

सबसे पहले ये लार्वा घाव के ऊपरी हिस्से में प्रवेश करते हैं। इसके बाद, ये धीरे-धीरे शरीर के अंदर तक पहुँच जाते हैं। फिर मरीज़ को घाव में तेज़ दर्द, जलन और असहज हलचल महसूस होती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो घाव से बदबू आने लगती है और दूसरा संक्रमण फैल सकता है। गंभीर मामलों में, यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है।

कितना नुकसानदेह है?

इसका इलाज बेहद मुश्किल और दर्दनाक है। संक्रमित हिस्से से सभी लार्वा को हाथ से निकालना पड़ता है और घाव को पूरी तरह से कीटाणुरहित करना ज़रूरी होता है। साथ ही, जीवाणु संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। जानवरों में कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंसानों के लिए यह तरीका संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि स्क्रूवर्म से इंसानों के मुकाबले मवेशी ज़्यादा सुरक्षित हैं। अमेरिका का बीफ़ उद्योग अरबों डॉलर का है और अगर यह परजीवी फैलता है, तो इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। 

