पीएम शहबाज से हुई बड़ी गलती, एक्स पर पोस्ट में ‘Condemn’की जगह लिखा ‘Condom’…!सोशल मीडिया पर यूजर्स उड़ा रहे मजाक

Shehbaz Sharif Viral X Post : इजराइल ने शुक्रवार (13 जून 2025) को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ, जिसमें उसके शीर्ष कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव पैदा हो गया।

इस बीच, दुनियाभर की सरकारों और नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी, जिसमें पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ ने इजराइली हमले की निंदा की और एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन अब उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शाहबाज शरीफ ने गलती से ‘Condemn’ की जगह ‘Condom’ लिख दिया।

सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की पोस्ट के स्क्रीनशॉट को लेकर किए जा रहे दावे के अनुसार, शरीफ ने पोस्ट में लिखा था कि ‘I condom the Israeli attack on Iran’ इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे टाइपो बताया।

यह घटना इंटरनेट पर कई लोगों के लिए मजाक का विषय बन गई। इस बारे में रेडियो पाकिस्तान और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने निंदा शब्द के इस्तेमाल की पुष्टि की है। वायरल पोस्ट के मूल ट्वीट की पुष्टि नहीं हो सकी और संभव है कि यह AI द्वारा जनरेटेड टाइपो स्क्रीनशॉट हो।

Pakistan’s Prime Minister mistakenly wrote ‘condom’ instead of ‘condemn’ in the support of Iran. Later, he rectified it. pic.twitter.com/5DGiv9qZql

ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष पर बिलावल भुट्टो ने लिखा कि मैं ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इससे जान-माल का नुकसान हुआ है। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इस मुश्किल समय में ईरानी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। हम सभी जिम्मेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र से सामूहिक रूप से तनाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए रखने की दिशा में काम करने का आह्वान करते हैं।

I condemn, in the strongest possible terms, today’s unprovoked attack on Iran by Israel. I convey my deepest sympathies to the Iranian people on the loss of lives in this attack. This grave and highly irresponsible act is deeply alarming and risks further de-stabilising an…

