SCO Summit: PM Modi-Putin के बीच किन मुद्दों पर हुई बातचीत? जुगलबंदी देख बौखला गए Trump

Modi Putin Meeting: चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO) से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की जुगलबंदी देख पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत और रूस की दोस्ती में और भी निखार आया है। दरअसल, रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने जुर्माने के तौर पर 27 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। जिसके बाद रूस ने भारत को सस्ते दरों में तेल देने का एलान कर दिया। अब शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से भारत, चीन और रूस की दोस्ती को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का चिढ़ना तय है।

भारत-रूस संबंध ( India Russia Relations)

वर्तमान समय में भारत और रूस के संबंधों (India Russia Relations) को लेकर अगर किसी देश को सबसे ज्यादा परेशानी है, तो वह अमेरिका है। इस बीच, हालात ऐसे हैं कि चीन-भारत और रूस मिलकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। चीन में हुई एससीओ बैठक (SCO Meeting) के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग रहा है। वे इस सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं।

Sharing my remarks during meeting with President Putin. https://t.co/PADOdRjsBs — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025







पीएम मोदी ने क्या कहा? (What is PM Modi Said)

इस बैठक में रूस के साथ भारत के संबंधों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हमेशा यादगार रहती है। उन्होंने कहा कि भारत उनका इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। भारत और रूस के बीच सहयोग हमेशा समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता है। उन्होंने रूस को भारत के मुश्किल समय का साथी बताया।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस संघर्ष में शांति के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष आगे बढ़ेंगे और शांति की दिशा में हर कदम पर हम आपके साथ हैं।