Home > विदेश > SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

SCO Summit 2025: प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वर्तमान में चीन के कज़ान में हैं, जहाँ उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 31, 2025 15:29:00 IST

SCO Summit 2025
SCO Summit 2025

SCO Summit 2025: प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वर्तमान में चीन के कज़ान में हैं, जहाँ उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक माहौल का स्वागत किया और स्पष्ट किया कि भारत और चीन विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं।

इसके अलावा, पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को आवश्यक बताया है। भारत और चीन दोनों ने पिछले वर्ष हुए डिसइंगेजमेंट पर संतोष व्यक्त किया और सीमा विवाद का न्यायसंगत और स्वीकार्य समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों देशों के बीच इन चीजों पर बनी बात

इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली के अलावा वीजा सुविधा और सीधी उड़ानों को लेकर बात बनी है। इसके अलावा व्यापार घाटा कम करने और निवेश बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

आतंकवाद के मुद्दे पर बढ़ाएंगे सहयोग

खास बात ये है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। आतंक का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि चीन पीछे के दरवाजें से पाक को सपोर्ट करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये देखने को मिला, जहां पाक सेना ने चीनी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को मार गिराया था।

राष्ट्रपति शी को भारत आने का न्यौता

इन सबके बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की एससीओ अध्यक्षता का समर्थन किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने का आश्वासन दिया है।

जिनपिंग के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य काई ची से भी मुलाकात की। काई ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने को इच्छुक है।

India US Relations: PM Modi की चीन यात्रा से चिढ़ गए Trump, रद्द कर दिया भारत आने का प्लान

Tags: pm modiSCO Summit 2025tianjinXi Jinping
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा
SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा
SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा
SCO Summit 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और… शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?