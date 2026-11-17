क्या पृथ्वी को एक नया छोटा चंद्रमा (Mini Moon) मिल गया है? तो इसका जवाब कुछ हद तक हां है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अंतरिक्ष चट्टान (space rock) का पता लगाया है जो पृथ्वी की कक्षा में खिंच आया है और यह जनवरी तक हमारे साथ रहेगा. वैज्ञानिकों की मानें तो एक अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी की कक्षा में खिंच आई है और यह जनवरी तक हमारे साथ रहेगी. ‘2026 QQ8’ नाम के इस मिनीमून का व्यास लगभग 6 फीट है. अप्रैल में यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव (gravitational pull) में आ गया था.

क्या यह हो सकता है नष्ट

हालांकि यह इतना छोटा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत करीब आने पर जलकर नष्ट हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसा होने की संभावना कम है. यह पृथ्वी के सबसे करीब लगभग 353,000 मील (568,000 किमी) की दूरी से गुजरेगा जो कि चंद्रमा की दूरी से लगभग डेढ़ गुना अधिक है.

वहीं, उम्मीद है कि ‘2026 QQ8’ जनवरी 2027 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा. हालांकि यह इतना छोटा है कि इसे सामान्य दूरबीनों (amateur telescopes) से नहीं देखा जा सकता, फिर भी दुनिया भर के खगोलविद इसकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. वो यह समझना चाहते हैं कि पृथ्वी किस तरह छोटे, अस्थायी चंद्रमाओं को अपनी ओर खींच लेती है. इसकी खोज सबसे पहले अगस्त में हंगरी के शोधकर्ता क्रिस्टियन सार्नेज़की (Krisztian Sarneczky) ने की थी.

लेकिन जब सार्नेज़की ने अपनी खोज को ‘इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन’ के ‘माइनर प्लैनेट सेंटर’ (जो नई खगोलीय वस्तुओं का रिकॉर्ड रखता है और उनकी पुष्टि करता है) के सामने पेश किया, तो विशेषज्ञ इस बात को लेकर बंटे हुए थे कि आखिर यह चीज़ है क्या?

यह एक प्राकृति चट्टाई मिनीमून है

वहीं, कुछ लोगों का मानना ​​है कि उन्हें एक प्राकृतिक चट्टानी ‘मिनीमून’ मिला है, जो कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया है. वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना ​​था कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष का कचरा (space junk) है. माइनर प्लैनेट सेंटर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ‘वस्तु Sar2901… की कक्षा (orbit) से संकेत मिलता है कि यह या तो एक ‘मिनीमून’ (छोटा चंद्रमा) हो सकती है या फिर कोई मानव-निर्मित वस्तु. इस बारे में विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग राय है कि यह असल में क्या है?

इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर एवी लोएब ने तो यहां तक सुझाव दिया कि यह वस्तु अपोलो 13 मून मिशन का कोई ‘खोया हुआ’ पैनल हो सकती है. हालांकि, एरिज़ोना में लोवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप और यूनिवर्सिटी ऑफ़ हवाई के 2.2-मीटर टेलीस्कोप से की गई बाद की जांचों ने अंततः पुष्टि कर दी कि यह प्राकृतिक रूप से बनी वस्तु है.

29 अक्टूबर, 2026 को माइनर प्लैनेट सेंटर ने आधिकारिक तौर पर इस वस्तु को एक ‘मिनीमून’ के रूप में मान्यता दी और इसे ‘2026 QQ8’ नाम दिया. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि 2026 QQ8 एक प्रकार की अंतरिक्ष चट्टान है जिसे ‘एटेन एस्टेरॉयड’ (Aten asteroid) कहा जाता है. ये 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के समय से बचे हुए अवशेष हैं.

बड़े ‘एटेन एस्टेरॉयड’ होते हैं खतरनाक

2026 QQ6 नाम की यह वस्तु लगभग छह फीट (2 मीटर) चौड़ी एक छोटी चट्टान है, जो इस साल अप्रैल में पृथ्वी की कक्षा में आ गई थी. ‘एटेन एस्टेरॉयड’ की कक्षाएं मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा के भीतर होती हैं और अक्सर पृथ्वी की कक्षा को काटती हैं, जिसका अर्थ है कि ये अक्सर हमारे ग्रह के काफी करीब आ जाते हैं.

बड़े ‘एटेन एस्टेरॉयड’ विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के करीब आते समय ये सूरज की चकाचौंध में छिप सकते हैं और बिना किसी चेतावनी के पृथ्वी से टकरा सकते हैं. सौभाग्य से 2026 QQ8 इतना छोटा है कि इससे कोई खतरा नहीं है. भले ही यह सीधे पृथ्वी से टकराने की स्थिति में ही क्यों न हो?

काल्पनिक सीमा है’हिल स्फीयर’

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह एस्टेरॉयड आमतौर पर सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 359 दिन लेता है और हर दस साल में एक बार पृथ्वी के करीब आता है. आमतौर पर कोई वस्तु पृथ्वी के ‘हिल स्फीयर’ (Hill Sphere) में प्रवेश करने के लिए इतनी करीब नहीं आती. ‘हिल स्फीयर’ एक काल्पनिक सीमा है, जो उस क्षेत्र को अलग करती है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी होता है और उस बाहरी अंतरिक्ष को जहां सूर्य का खिंचाव हावी होता है

वैज्ञानिकों की मानें तो अप्रैल, 2026 में किसी समय QQ8 ने शायद ‘हिल स्फीयर’ में प्रवेश कर लिया और कुछ समय के लिए उसमें फंस गया. पिछले अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी के पास आमतौर पर कम से कम एक अतिरिक्त ‘मिनीमून’ (छोटा चंद्रमा) होता है. इनमें से ज़्यादातर मिनीमून एक साल से भी कम समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और फिर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं.

‘मिनीमून’ का दिखना दुर्लभ घटना नहीं

पिछले अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी के पास आमतौर पर कम से कम एक अतिरिक्त ‘मिनीमून’ होता है. इनमें से ज़्यादातर मिनीमून एक साल से भी कम समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और फिर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं. ऐसा पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए किसी ‘मिनीमून’ को खोजा हो. सबसे पहले 1991 में ऐसा एक पिंड देखा गया था, जब खगोलविदों ने 30 फीट (10 मीटर) आकार की एक वस्तु देखी, जिसे ‘1991 VG’ नाम दिया गया.

उस समय ‘1991 VG’ की गोलाकार कक्षा और अत्यधिक चमकदार सतह को देखकर ऐसी चिंताएं पैदा हो गई थीं कि शायद कोई एलियन प्रोब (दूसरे ग्रह का यान) पृथ्वी की जांच कर रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक जानते हैं कि इस तरह के ‘मिनीमून’ का दिखना कोई दुर्लभ घटना नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर होता रहता है. दरअसल, हाल के शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के पास आमतौर पर कम से कम एक अतिरिक्त ‘मिनीमून’ होता है, जो कुछ समय के लिए इसकी कक्षा में रहता है.

वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं मिनी हनीमून

ये अतिरिक्त उपग्रह आमतौर पर एक साल से भी कम समय तक पृथ्वी के पास रहते हैं और फिर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं. इसलिए जैसे-जैसे 2026 QQ8 की यह छोटी सी यात्रा पूरी होगी, वैज्ञानिक इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे. जैसे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं.