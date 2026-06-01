Teacher Student Illicit Relationship: जिम टीचर और स्कूल स्टूडेंट के बीच थे संबंध, एक दिन छात्र के ऊपर चढ़कर… आरोपी ने किए सनसनीखेज खुलासे

School Teacher Student Illicit Relationship: अपनी अनूठी विशेषताओं, शांत तटीय कस्बों,समृद्ध समुद्री इतिहास और खूबसूरत स्वर्णिम युग को लेकर दुनियाभर में मशहूर अमेरिका का शहर रोड आइलैंड खूबसूरत महिला जिम टीचर और स्कूली छात्र के बीच अवैध संबंधों के चलते चर्चा में है. पिछले 6 महीने से अमेरिकी मीडिया में चर्चित इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. अरेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपी जिम टीचर अलीशा क्रिन्स (40) के पुराने स्टूडेंट ने अक्टूबर, 2025 में उसी दिन यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस दिन उसने इस्तीफ़ा दिया था. शिकायत दर्ज कराते समय वह 17 साल का था और उसने स्प्रिंग 2024 में ग्रेजुएट किया है.

रिपोर्ट में अलीशा क्रिन्स की दोस्तों के साथ ग्रुप चैट में टेक्स्ट पर हुई बातचीत शामिल थी. इसमें क्रिंस ने टीनेजर को मोबाइल फोन या इंटरनेट के जरिए सहमति से यौन उत्तेजक संदेश भेजने, अश्लील तस्वीरें देने और वीडियो भेजने की बात मानी. साथ ही अलीशा ने गलती मानते हुए यह भी कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बुरी गलती हो गई. पुलिस द्वारा पूछताछ किए गए टीचरों के अनुसार, रिपोर्ट में बताई गई संदिग्ध बातचीत में एक ‘कुकी घटना’ शामिल है. इसमें पीड़ित छात्र ने क्रिंस को वैलेंटाइन डे कुकी (कंप्यूटर या मोबाइल पर वेबसाइटों द्वारा सेव की गई छोटी टेक्स्ट फ़ाइल्स होती हैं) भेजने की कोशिश की थी.

सेकेंड ईयर में टीचर और स्टुडेंट आए करीब

यहां पर बता दें कि अक्टूबर, 2025 को अलीशा क्रिन्स (40) ने ग्लोसेस्टर के पोनागांसेट हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ टीचर की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था जब उन पर एक स्टूडेंट के साथ सेक्शुअल असॉल्ट करने का आरोप लगा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित तौर पर यह अनैतिक संबंध तब बनने शुरू हुए जब वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था. क्रिंस ने अपने दोस्तों को बताया कि स्टूडेंट के साथ ‘कुछ भी फिजिकली नहीं हुआ’, लेकिन अरेस्ट रिपोर्ट में आरोप है कि नाजायज़ रिश्ते में किस करना और ‘रबिंग’ शामिल था.

दो बार तलाक हो चुका है आरोपी जिम टीचर का

टीचरों ने पुलिस को यह भी बताया कि स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में विंटर बॉल में अपने पुराने टीचर को फूलों का गुलदस्ता दिया था. इस अजीब व्यवहार की रिपोर्ट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपलों को दी गई थी, लेकिन क्रिंस को कभी औपचारिक रूप से डांटा नहीं गया.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh News: ना बॉयफेंड और ना ही हुई लड़की की शादी, फिर कैसे और क्यों प्रेग्नेंट हो गई; छत्तीसगढ़ में आया अजब मामला

हाल ही में जारी एक अरेस्ट रिपोर्ट में क्रिंस और पुराने स्टूडेंट के बीच कथित रिश्ते की पूरी तस्वीर दिखाई गई है. यहां पर बता दें कि अलीशा क्रिंस दो बच्चों की मां हैं और अब उनका दो बार तलाक हो चुका है. उनके दूसरे पति जेफरी क्रिंस ने पिछले साल उनके इस्तीफा देने के बाद तलाक के लिए अर्जी दी थी. यानी तीसरा तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: England Cannibal Killer: खूबसूरत जूली को ले गया घर, सहमति से बनाए शारीरिक संबंध; हत्या के बाद किया दुष्कर्म फिर खाए शरीर के अंग

18 साल का होने पर था संबंध बनाने काॅ ऑफर

रिपोर्ट के मुताबिक, अलीशा क्रिंस ने स्टूडेंट से कह कि जब वह 18 साल को हो जाए तो शारीरिक संबंध के बारे में आगे बढ़े.उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टूडेंट को अपनी लॉन्जरी वाली तस्वीरें तब भेजी थीं जब वह हाई स्कूल में था और उसके ग्रेजुएट होने के बाद ही न्यूड तस्वीरें भेजीं.

यह भी पढ़ें: Jharkhand Crime: मां को अकेले में गैरमर्द के साथ देखता था अक्सर, एक दिन तो हद हो गई; फिर खुद पर नहीं रहा काबू

कार में किया था Kiss

उन्होंने कथित तौर पर यह भी माना कि अप्रैल 2024 में स्टूडेंट उनके पड़ोस में आया और उन्होंने उसकी कार में किस किया, जहां वह पिछली सीट पर उसके ऊपर बैठ गई. वहीं, एफिडेविट में आगे कहा गया कि बाद में उसने उसे कई मैसेज भेजे, जिसमें कहा गया कि वह ‘उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही. अलीशा क्रिंस ने स्टूडेंट को लेकर माना कि वह एक अच्छा किसर था.

यह भी पढ़ें: Bulandshahr Crime News: पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का था शक! एक दिन ऐसा क्या देखा जो दोनों को मार डाला