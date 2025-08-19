Home > विदेश > SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट

SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट

Security Service of Ukraine: 19 अगस्त की रात को, एसबीयू के लंबी दूरी के ड्रोन ने लुहान्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्ज़े वाले इलाके में दो रूसी गोला-बारूद डिपो पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम सात हमले दर्ज किए गए।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 19:28:00 IST

War in Ukraine
War in Ukraine

War in Ukraine: 19 अगस्त की रात को, एसबीयू के लंबी दूरी के ड्रोन ने लुहान्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्ज़े वाले इलाके में दो रूसी गोला-बारूद डिपो पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम सात हमले दर्ज किए गए। एसबीयू के अनुसार, बिलोकुरकाइन बस्ती में दो रूसी गोला-बारूद डिपो पर विस्फोट हुए।

यह बस्ती एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर स्थित है जिसके माध्यम से रूस पोक्रोवस्क दिशा सहित अग्रिम पंक्ति को गोला-बारूद की आपूर्ति करता है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ड्रोन ने डिपो क्षेत्रों पर कम से कम सात बार हमला किया।

विस्फोट के बाद हुई शक्तिशाली गोलाबारी

विस्फोट के बाद, एक शक्तिशाली गोलाबारी हुई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फ़र्म्स सेवा द्वारा भी रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया भर में वास्तविक समय में आग लगने की घटनाओं पर नज़र रखती है।

एसबीयू ने कहा, “दुश्मन के गोला-बारूद को नष्ट करने से हमारे योद्धाओं को सीधे तौर पर मदद मिलती है, जो बहादुरी से रूसी हमलों को रोकते हैं। कब्ज़ा करने वालों के सैन्य डिपो और उपकरणों का विसैन्यीकरण जारी रहेगा।” विशेष सेवा ने लुहान्स्क क्षेत्र में क्षतिग्रस्त रूसी डिपो के फुटेज भी जारी किए।

एसबीयू के अन्य सफल ऑपरेशन

इससे पहले, डोनेट्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्जे वाले हिस्से में, एक विशेष अभियान के तहत, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूसी तोपखाने और मोर्टार डिपो पर हमला किया। एसबीयू ने रूस के तातारस्तान में शाहेद ड्रोन वाले एक डिपो पर लंबी दूरी का ड्रोन हमला भी किया। विस्फोट के तुरंत बाद आग लग गई। यूक्रेन से लक्ष्य की दूरी लगभग 1,300 किमी है।डिपो में उपयोग के लिए तैयार शाहेद ड्रोन और उनके उत्पादन के लिए आयातित घटक मौजूद थे।

PM Modi नहीं डायल करते Putin-Trump का नंबर, क्या होती है स्पेशल हॉट लाइन जिससे एक-दूसरे से बात करते हैं राष्ट्राध्यक्ष?

इसके अलावा, एसबीयू विशेष अभियान केंद्र ए के लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र के अरज़ामास में प्लांडिन इंस्ट्रूमेंट-मेकिंग प्लांट की उत्पादन सुविधाओं पर हमला किया।

PM Modi के जिगरी यार ने भारत को दिया ऐसा ऑफर, 100 गुना बढ़ जाएगी भारतीय जवान की ताकत, सुनते ही Trump का ब्लड प्रेशर…

Tags: Drone attackDronesLuhansk OblastrussiaWar in Ukraine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट
SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट
SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट
SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?