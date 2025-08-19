SBU Drones: रूसी गोला-बारूद डिपो पर बरसे युक्रेन के एसबीयू ड्रोंस, लुहांस्क क्षेत्र में मचाई तबाही, 2 Depot नष्ट

War in Ukraine: 19 अगस्त की रात को, एसबीयू के लंबी दूरी के ड्रोन ने लुहान्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्ज़े वाले इलाके में दो रूसी गोला-बारूद डिपो पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम सात हमले दर्ज किए गए। एसबीयू के अनुसार, बिलोकुरकाइन बस्ती में दो रूसी गोला-बारूद डिपो पर विस्फोट हुए।

यह बस्ती एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर स्थित है जिसके माध्यम से रूस पोक्रोवस्क दिशा सहित अग्रिम पंक्ति को गोला-बारूद की आपूर्ति करता है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ड्रोन ने डिपो क्षेत्रों पर कम से कम सात बार हमला किया।

विस्फोट के बाद हुई शक्तिशाली गोलाबारी

विस्फोट के बाद, एक शक्तिशाली गोलाबारी हुई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फ़र्म्स सेवा द्वारा भी रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया भर में वास्तविक समय में आग लगने की घटनाओं पर नज़र रखती है।

एसबीयू ने कहा, “दुश्मन के गोला-बारूद को नष्ट करने से हमारे योद्धाओं को सीधे तौर पर मदद मिलती है, जो बहादुरी से रूसी हमलों को रोकते हैं। कब्ज़ा करने वालों के सैन्य डिपो और उपकरणों का विसैन्यीकरण जारी रहेगा।” विशेष सेवा ने लुहान्स्क क्षेत्र में क्षतिग्रस्त रूसी डिपो के फुटेज भी जारी किए।

एसबीयू के अन्य सफल ऑपरेशन

इससे पहले, डोनेट्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्जे वाले हिस्से में, एक विशेष अभियान के तहत, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूसी तोपखाने और मोर्टार डिपो पर हमला किया। एसबीयू ने रूस के तातारस्तान में शाहेद ड्रोन वाले एक डिपो पर लंबी दूरी का ड्रोन हमला भी किया। विस्फोट के तुरंत बाद आग लग गई। यूक्रेन से लक्ष्य की दूरी लगभग 1,300 किमी है।डिपो में उपयोग के लिए तैयार शाहेद ड्रोन और उनके उत्पादन के लिए आयातित घटक मौजूद थे।

इसके अलावा, एसबीयू विशेष अभियान केंद्र ए के लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र के अरज़ामास में प्लांडिन इंस्ट्रूमेंट-मेकिंग प्लांट की उत्पादन सुविधाओं पर हमला किया।

