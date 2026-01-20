Home > विदेश > सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

Cheetah Mummies: वैज्ञानिकों ने उत्तरी सऊदी अरब के अरार शहर के पास पुरानी गुफाओं से ममी बने चीतों को बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक,रिसर्चर्स का कहना है कि ये अवशेष 130 से 1800 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं.

By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 7:00:16 AM IST

saudi arabia
saudi arabia


Saudi Arabia: वैज्ञानिक! ये वो शब्द है जो बरसों से खोजबीन करता आया है. ऐसी-ऐसी खोज जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. वहीं एक बार फिर वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज कर दी है, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने उत्तरी सऊदी अरब के अरार शहर के पास पुरानी गुफाओं से ममी बने चीतों को बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक,रिसर्चर्स का कहना है कि ये अवशेष 130 से 1800 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं.

You Might Be Interested In

7 चीतों के मिले कंकाल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुदाई के दौरान, वैज्ञानिकों को सात ममी बने चीतों के साथ-साथ 54 दूसरे चीतों की हड्डियाँ भी बरामद हुई हैं. इस खोज को चीतों के ऐतिहासिक फैलाव और व्यवहार को समझने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है. इटली की फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक जोआना मादुरेल-मालापेइरा, जो इस रिसर्च में शामिल नहीं थीं, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा.”

चीते ने कैसे लिया ममी का रूप 

वैज्ञानिकों का कहना है कि, चीतों की आंखें धुंधली हैं, उनके अंग सिकुड़े हुए हैं, और उनके शरीर सूखे छिलके जैसे दिखते हैं. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इन चीतों का प्राकृतिक रूप से ममी बनना गुफाओं के बहुत सूखे माहौल और स्थिर तापमान की वजह से हुआ है. यह रिसर्च कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में पब्लिश हुई है. लेकिन, वैज्ञानिकों को अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि चीतों का इतने बड़े पैमाने पर ममीकरण कैसे हुआ या इतनी बड़ी संख्या में चीते इन गुफाओं में क्यों मौजूद थे? 

You Might Be Interested In

Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: 20 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

You Might Be Interested In
Tags: cheetahSaudi Arabiaworldl news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें
सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें
सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें
सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें