सऊदी में मिले 1800 साल पुराने चीते के कंकाल, हड्डियां देख फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

Saudi Arabia: वैज्ञानिक! ये वो शब्द है जो बरसों से खोजबीन करता आया है. ऐसी-ऐसी खोज जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. वहीं एक बार फिर वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज कर दी है, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने उत्तरी सऊदी अरब के अरार शहर के पास पुरानी गुफाओं से ममी बने चीतों को बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक,रिसर्चर्स का कहना है कि ये अवशेष 130 से 1800 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं.

7 चीतों के मिले कंकाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुदाई के दौरान, वैज्ञानिकों को सात ममी बने चीतों के साथ-साथ 54 दूसरे चीतों की हड्डियाँ भी बरामद हुई हैं. इस खोज को चीतों के ऐतिहासिक फैलाव और व्यवहार को समझने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है. इटली की फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक जोआना मादुरेल-मालापेइरा, जो इस रिसर्च में शामिल नहीं थीं, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा.”

चीते ने कैसे लिया ममी का रूप

वैज्ञानिकों का कहना है कि, चीतों की आंखें धुंधली हैं, उनके अंग सिकुड़े हुए हैं, और उनके शरीर सूखे छिलके जैसे दिखते हैं. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इन चीतों का प्राकृतिक रूप से ममी बनना गुफाओं के बहुत सूखे माहौल और स्थिर तापमान की वजह से हुआ है. यह रिसर्च कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में पब्लिश हुई है. लेकिन, वैज्ञानिकों को अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि चीतों का इतने बड़े पैमाने पर ममीकरण कैसे हुआ या इतनी बड़ी संख्या में चीते इन गुफाओं में क्यों मौजूद थे?

