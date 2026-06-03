सऊदी में पहली बार इस हिंदू अफसर को मिला अहम मौका, जानिए किसको मिला ये पद

भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विपुल को सऊदी अरब में देश का नया राजदूत बनाया है. वे सऊदी अरब में भारत के राजदूत बनने वाले पहले हिंदू IFS अधिकारी हैं. इससे पहले ये जिम्मेदारी डॉ. सुहैल एजाज खान के पास थी, जिन्होंने 16 जनवरी 2023 को सऊदी अरब में राजदूत का पदभार लिया था. विदेश मंत्रालय ने बताया कि विपुल जल्द ही सऊदी अरब में अपना कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान में वे कतर में भारत के राजदूत हैं और खाड़ी क्षेत्र में काम करने का उन्हें व्यापक एक्सपीरिएंस है. 1998 बैच के IFS अधिकारी विपुल अपने करियर में कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

विपुल के राजनयिक एक्सपीरिएंस से मिलेगी मजबूती

विपुल को ऐसे वक्त में सऊदी अरब का राजदूत बनाया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और क्षेत्र में सऊदी अरब की अहमियत लगातार बढ़ रही है. अपने लंबे करियर में विपुल काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई में भारतीय मिशनों में सेवाएं दे चुके हैं. वहां उन्होंने राजनीतिक संबंधों, व्यापार, विकास साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और मीडिया मामलों जैसे अहम क्षेत्रों को संभाला. विदेश मंत्रालय में भी उनका योगदान खास रहा. 2014 से 2017 तक वे संयुक्त सचिव रहे और भारत की विदेश नीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर काम किया. इसके बाद 2017 से 2020 तक दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल रहे. खाड़ी देशों में उनके लंबे एक्सपीरिएंस को उनकी सबसे बड़ी खूबी माना जाता है.

भारत-सऊदी संबंधों में बढ़ता दायरा

पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में तेजी आई है. सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी रहता है. ऐसे में विपुल की नियुक्ति को बेहद बड़ा और जरूरी माना जा रहा है. जानकारों का मानना है कि उनके एक्सपीरिएंस से दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.