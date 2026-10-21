टूट गया उस बांग्लादेशी कपल का परिवार जिसको माथा चूमने पर दी फांसी; रो-रोकर बहन ने बताई सच्चाई

Bangladeshi Couple Hanged: बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें हाल ही में पवित्र शहर मक्का में दो बांग्लादेशी नागरिकों को फांसी दिए जाने के बारे में तब तक नहीं बताया गया जब तक कि यह घटना नहीं हो गई, सऊदी गृह मंत्रालय के मुताबिक, एक बांग्लादेशी आदमी और एक महिला को पिछले बुधवार को एक मस्जिद के अंदर ‘गलत काम’ करने का दोषी पाए जाने पर फांसी दे दी गई. मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह गलत काम किस तरह का था. बांग्लादेश का कहना है कि उसने मामले के बारे में और जानकारी मांगने के लिए सऊदी अरब सरकार से संपर्क किया है.

नहीं दी थी बांग्लादेश को जानकारी

दोनों मुस्लिम देशों के बीच धार्मिक जुड़ाव और मजबूत आर्थिक संबंधों की वजह से करीबी रिश्ते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में तीन मिलियन से ज़्यादा बांग्लादेशी काम करते हैं और रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कम सैलरी वाली नौकरियों में हैं, और दोनों को फांसी दिए जाने की खबर ने बांग्लादेश में लोगों में चिंता बढ़ा दी है. सऊदी गृह मंत्रालय के मुताबिक, दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को ‘तज़ीर’ के तहत दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसका मतलब इस्लामी कानून में जज की मर्ज़ी पर छोड़ी गई सज़ा है.

मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि उन्हें जुर्म की गंभीरता और मस्जिद की “पवित्रता” को तोड़ने की वजह से सज़ा दी गई है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश ने इस मामले में शामिल जुर्म और कानूनी कार्रवाई के बारे में सऊदी सरकार से बात की है.

बहनों को मिली सोशल मीडिया से जानकारी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें पिछले बुधवार को ही उसकी मौत की सज़ा के बारे में जानकारी मिली है. महिला की बड़ी बहन ने इस बात की जानकारी दी है कि उसे अपनी बहन की मौत की सज़ा के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर जानकारी मिली. इतना ही नहीं उसने बताया कि वो महिला सऊदी अरब में मौत की सज़ा पाई पांच बहनों में सबसे छोटी थी.

इतना ही नहीं, उसने बताया कि उसकी बहन रेगुलर सऊदी अरब से कॉन्टैक्ट करती थी और उसने परिवार को यह भी जानकारी दी थी कि वो जेल में है.वहीं , परिवार वालों का दावा है कि महिला ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसे सऊदी अरब में क्यों या किस जुर्म में कैद किया गया था. उसकी बड़ी बहन ने कहा, “उसने एक बार हमें बताया था कि एक कमरे में कई लड़कियां थीं. उन्होंने कारें खरीदी थीं. उनके मालिक ने उन सभी को इस आरोप में गिरफ्तार करवा दिया था. उसने हमें बस इतना ही बताया. उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया.”

Petrol Diesel Price Today: कहीं राहत तो कहीं महंगाई की मार? एक क्लिक में जानें आज के पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव

क्या बोला परिवार

परिवार के अनुसार, महिला ने उन्हें इस मामले में आगे कोई भी सवाल पूछने से भी मना कर दिया. हालांकि, परिवार वालों का दावा है कि महिला ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसे सऊदी अरब में क्यों या किस जुर्म में कैद किया गया था. उसकी बड़ी बहन ने कहा, “उसने एक बार हमें बताया था कि एक कमरे में कई लड़कियां थीं. उन्होंने कारें खरीदी थीं. उनके मालिक ने उन सभी को इस आरोप में गिरफ्तार करवा दिया था. उसने हमें बस इतना ही बताया. उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया.” परिवार के अनुसार, महिला ने उन्हें इस मामले में आगे कोई भी सवाल पूछने से भी मना कर दिया.