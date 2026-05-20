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ईरान तनाव के बीच अमेरिका को डबल झटका! इन दो मुस्लिम देशों ने Trump के साथ कर दिया बड़ा खेला

Middle East Tension: इन घटनाओं को अमेरिका की कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 20, 2026 9:53:36 PM IST

Trump के साथ हुआ बड़ा खेला
Trump के साथ हुआ बड़ा खेला


Saudi US Relations: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को उसके करीबी सहयोगी माने जाने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से दो बड़े झटके लगे हैं. एक तरफ दोनों देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से अरबों डॉलर निकालने शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया. इन घटनाओं को अमेरिका की कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अमेरिकी ट्रेजरी से निकाले गए अरबों डॉलर

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब ने मार्च महीने में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर कम कर दी. इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी में उसकी कुल हिस्सेदारी घटकर 149.6 बिलियन डॉलर रह गई है. इसी तरह UAE ने भी लगभग 5.8 बिलियन डॉलर निकाल लिए, जिसके बाद उसकी हिस्सेदारी 114.1 बिलियन डॉलर रह गई. कुल मिलाकर दोनों देशों ने करीब 15 बिलियन डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी से बाहर निकाल लिए हैं.

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अमेरिका के लिए क्यों अहम है यह कदम?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए दुनियाभर से निवेश जुटाता है और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों व आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में किया जाता है. ऐसे में यदि बड़े निवेशक देश अपनी पूंजी निकालना शुरू कर दें, तो इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और डॉलर की मजबूती पर असर पड़ सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी और UAE के इस कदम से दूसरे देशों का भरोसा भी कमजोर हो सकता है. इससे अमेरिका के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ सकती है.

ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका को झटका

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बेहद करीब थे, लेकिन सऊदी अरब और UAE ने इस योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया. दोनों देशों का कहना था कि युद्ध की स्थिति में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर तेल ठिकानों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर. इसके बाद ट्रंप ने हमला टालने का फैसला लिया. मध्य पूर्व में सऊदी और UAE लंबे समय से अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते रहे हैं, इसलिए उनका यह रुख अहम माना जा रहा है.

कूटनीतिक समाधान की कोशिशें तेज

अब कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है. हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह होर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम शिफ्टिंग जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा. क्षेत्र में तनाव बरकरार है, लेकिन फिलहाल कूटनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश जारी है.

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Tags: Iran US ClashIran warSaudi US NewsSaudi US relationsUAE
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