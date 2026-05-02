जो चीज इस्लाम में है हराम, मुसलमानों के सबसे पवित्र देश में उसी के लिए लाइन में खड़े हुए लोग; देख दंग रह गए दुनिया भर के लोग

Saudi Arabia: सऊदी अरब में शराब की कमी है. रियाद में देश की इकलौती ऑफिशियल शराब की दुकान में बीयर, वाइन और टकीला जैसे प्रोडक्ट लगभग खत्म हो गए हैं. बताया जा रहा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने सप्लाई में रुकावट डाली है, जिससे नए शिपमेंट समय पर नहीं आ पा रहे हैं.

यह स्टोर रियाद के डिप्लोमैटिक डिस्ट्रिक्ट में है और इसका कोई नाम या साइनेज नहीं है. इसे 2024 में सिर्फ़ गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट के लिए खोला गया था. बाद में, इसे अमीर विदेशियों के लिए भी खोल दिया गया. हालांकि सऊदी अरब में 1952 से शराब पूरी तरह से बैन है, लेकिन सरकार ने इस एक स्टोर को विदेशी विज़िटर को अट्रैक्ट करने की इजाज़त दी है.

इकलौते स्टोर का क्या हाल है?

स्टोर की ज़्यादातर शेल्फ अभी खाली हैं. बाकी आइटम या तो बहुत महंगे हैं या कम जाने-माने ब्रांड के हैं. एक विदेशी डिप्लोमैट ने बताया कि स्टोर में बिल्कुल भी व्हाइट वाइन नहीं है और सिर्फ़ कुछ महंगी रेड वाइन ही अवेलेबल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में कुछ बीयर आई थी, लेकिन वह भी बहुत कम क्वांटिटी में थी.

शराब की कमी की वजह से स्टोर के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं. कई विदेशी लोग दिन में अपना काम छोड़कर स्टोर पर जाकर शराब ले रहे हैं. इस दौरान कभी-कभी लोगों के बीच बहस और लड़ाई भी हो रही है. दुकान के कर्मचारियों ने बताया कि बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात से सप्लाई में देरी हो रही है क्योंकि शराब इन देशों से होकर सऊदी अरब पहुँचती है.

शराब की दुकान क्यों खोली गई?

यह दुकान सऊदी अरब में हो रहे बदलावों का एक उदाहरण है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट और विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए धीरे-धीरे देश खोल रहे हैं. पहले, लोगों को घर पर शराब बनानी पड़ती थी, डिप्लोमैट्स से ऑर्डर करनी पड़ती थी, या ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ता था, जहाँ कीमत और क्वालिटी दोनों पक्की नहीं होती थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जेद्दा और अरामको एरिया में दो और शराब की दुकानें खोलने का प्लान बना रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. वहीं, सरकार ने अभी तक इस कमी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.