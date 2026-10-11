Saudi Arabia Airport Attack: सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर बिछीं लाशें, 12 लोगों की मौत 300 जख्मी; किसने किया मुसलमानों के सबसे पाक स्थल पर हमला?

Saudi Arabia Airport Attack: मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक. सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमन के हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया. बता दें कि इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं. सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ़ सिविल एविएशन (GACA) ने कहा कि शनिवार को हुए हमले में कम से कम चार सऊदी नागरिक और दो बांग्लादेशी मारे गए. मरने वालों में अमेरिका, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, सीरिया, सूडान और मिस्र का एक-एक व्यक्ति भी शामिल है. ताज़ा गिनती के अनुसार, कम से कम 309 लोग घायल हुए हैं.

तीसरी बार किया हमला

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GACA ने आगे कहा कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह हमला इस हफ़्ते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूथी विद्रोहियों का तीसरा हमला था. GACA के अनुसार, गुरुवार को किंग खालिद एयरपोर्ट पर हूथी हमलों में एक पायलट समेत कम से कम तीन सऊदी नागरिक मारे गए. एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं, GACA ने कहा कि अधिकारी नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं.

छिड़ गई जंग

यमन में लड़ रहे सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस हमले को ‘पूरी तरह से युद्ध अपराध’ बताया. प्रवक्ता मेजर-जनरल तुर्की अल-मल्की ने कहा कि गठबंधन ‘इस आतंकवादी हमले का कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अनुसार मज़बूती से जवाब देगा’. अल-मल्की ने एक अलग घटना की भी पुष्टि की, X पर एक पोस्ट में कहा कि “दम्मम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा” ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब यमन में लड़ाई तेज़ हो गई है, देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति वफ़ादार सेना देश पर कंट्रोल के लिए ईरान समर्थित हूतियों से लड़ रही है. सऊदी अरब ने यमन सरकार के ज़मीनी युद्ध के समर्थन में हवाई अभियान चलाया है और राजधानी सना सहित हूतियों के कब्ज़े वाले इलाके पर सैकड़ों हमले किए हैं.

हूथी मीडिया ऑफिस के हेड ने शनिवार के हमले के बाद X पर एक पोस्ट में कहा कि ग्रुप ने “रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया है”. हूथी ने कहा है कि एयरलाइनर्स को सऊदी एयरस्पेस से बचना चाहिए, और सोमवार को यमनी सरकार के ग्रुप के खिलाफ हमला शुरू करने के बाद इसे मिलिट्री ऑपरेशन का ज़ोन घोषित कर दिया है. इसने कहा कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों को छोड़कर वहां चलने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट टारगेट है. वाशिंगटन, DC में, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि वह इस बात पर सोच-विचार कर रहे हैं कि हूथी के खिलाफ सऊदी अरब के हमलों में शामिल होना है या नहीं.

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