Sarah Ferguson कौन हैं, जिन्हें जेफरी एपस्टीन में देखा गया था; अब हुआ सनसनीखेज खुलासा

Sarah Ferguson: हजारों पन्नों के दस्तावेज वाली एपस्टीन फाइल्स में ज्यादातर मामले यौन तस्करी से संबंधित हैं. टेलीविजन हस्ती और यॉर्क के पूर्व ड्यूक और प्रिंस एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन भी चर्चा में आ गई हैं. कहा जा रहा है कि सारा फर्ग्यूसन ने एपस्टीन से उस फ़र्ज़ी कंपनी के ऑफ़िस में दो बार मुलाक़ात की, जिसे उसने बच्चों के साथ यौन अपराध की सज़ा काटते हुए बनाया था. एपस्टीन फाइलों में छिपे ईमेल से पता चलता है कि यॉर्क की पूर्व डचेस ने अप्रैल 2009 में और फिर उसी साल मई में फ़्लोरिडा के पाम बीच की यात्रा की थी. ये मुलाक़ातें एपस्टीन की फ़र्ज़ी कंपनी फ़्लोरिडा साइंस फ़ाउंडेशन के ऑफ़िस में हुईं. उसने यह कंपनी जेल में रहते हुए वर्क रिलीज़ (काम के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति) पाने के लिए बनाई थी.

ऐसा लगता है कि सारा फर्ग्यूसन ने एक मुलाकात के दौरान इस बारे में बात की थी कि वह पैसे कैसे कमा सकती हैं और उन्होंने तीसरी बार भी आने की योजना बनाई थी, लेकिन आख़िरी समय में वे योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं. यह भी पता चला है कि जब वह फ़ाइनेंसर (एपस्टीन) के न्यूयॉर्क वाले घर में ठहरे हुए थे तो लॉर्ड पीटर मैंडेलसन ने एपस्टीन को दफ्तर में फोन और वीडियो-कॉल किया था. एपस्टीन के पीड़ितों का आरोप है कि उसने फ़्लोरिडा साइंस फ़ाउंडेशन के हेडक्वार्टर के अंदर उनका शोषण किया, जबकि उसे पास की पाम बीच काउंटी जेल में होना चाहिए था.

दो बार की थी एपस्टीन से बात

जून 2008 में वेश्यावृत्ति (Prostitution) के लिए एक नाबालिग को उपलब्ध कराने के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद यह यौन अपराधी एक उदार वर्क रिलीज़ प्रोग्राम में शामिल था. इस प्रोग्राम के तहत उसे सप्ताह में छह दिन रोजाना 12 घंटे तक जेल से बाहर जाकर अपने दफ्तर में काम करने की अनुमति दी गई थी. उसकी निगरानी ऑफ-ड्यूटी शेरिफ़ के डिप्टी करते थे. इसके बाद सारा फर्ग्यूसन ने जेफरी एपस्टीन से दो बार एक फ़र्ज़ी कंपनी के दफ्तर में मुलाकात की. एपस्टीन ने यह कंपनी तब बनाई थी जब वह बच्चों के साथ यौन अपराध के लिए जेल की सजा काट रहा था. लेकिन जेल की सजा काटते हुए भी सारा फर्ग्यूसन ने उस पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाले) से पूछा कि क्या वह पाम बीच में रुकने के दौरान उससे मिल सकती हैं.

4 अप्रैल, 2009 को सारा फर्ग्यूसन ने उसे एक ईमेल भेजा जिसमें लिखा था- ‘हैलो जेफरी. मैं कुछ घंटों में पाम बीच पहुंच रही हूं. क्या मेरे छोटे से स्टॉपओवर (यात्रा के बीच रुकने) के दौरान आपसे चाय पर मिलने का कोई मौका मिल सकता है. फर्ग्यूसन ने ईमेल के अंत में लिखा- ‘प्यार, सारा द रेड हेड (लाल बालों वाली सारा)!!’

मेल पर की थी बातचीत

एपस्टीन ने जवाब दिया कि वह उससे मिल सकती है और उसे वेस्ट पाम बीच में अपने ऑफ़िस का पता दिया, जिसके बारे में उसने कहा कि वह एयरपोर्ट से दस मिनट की दूरी पर है. वहीं, मुलाकात के बाद जो मुख्य रूप से उसके बिज़नेस ‘मदर्स आर्मी’ के बारे में थी. एपस्टीन ने उसे ईमेल करके कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और कहा कि उसने वह सब कुछ पढ़ा जो तुमने मुझे दिया था, बहुत सारी तस्वीरें थीं… लेकिन काम की बातें यानी आंकड़े कम थे. उसने उसे £10 मिलियन की स्पॉन्सरशिप डील पाने के बारे में सलाह दी और उसे मिशेल ओबामा जैसी महिलाओं को बिज़नेस में शामिल करने के लिए कहा था. उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए जवाब दिया- ‘मेरे प्यारे, शानदार और खास दोस्त जेफरी.’ ‘तुम एक लेजेंड हो, और मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो.

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कई बार की थी मुलाकात की कोशिश

उस समय के और भी ईमेल से पता चलता है कि उन्होंने अप्रैल में बाद में फिर से उनसे मिलने की कोशिश की थी, जो आख़िरकार नहीं हो पाया. बाद के ईमेल से यह भी पता चलता है कि अप्रैल की विज़िट के दौरान मिस फ़र्ग्यूसन, एपस्टीन के ऑफ़िस में जाने के लिए शेरिफ़ के डिप्टी के पास से गुज़री थीं, क्योंकि जेल से दिन की रिहाई (day release) पर होने के दौरान उस पीडोफ़ाइल पर नज़र रखने की ज़रूरत थी. ‘द टेलीग्राफ़’ की रिपोर्ट के अनुसार, फ़र्ग्यूसन की विज़िट वाले हफ़्ते के दौरान ही लॉर्ड मैंडेलसन ने लंदन से एपस्टीन के पाम बीच वाले दफ्तर में फोन किया था. तत्कालीन बिज़नेस सेक्रेटरी ने एपस्टीन को बताया कि 2009 में सांसदों के खर्च से जुड़े स्कैंडल के बाद यहां राजनीतिक हालात अभी भी बहुत उथल-पुथल भरे हैं.

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