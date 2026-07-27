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पति करता था 15 साल की लड़की के साथ गंदा काम, रात को यह देखकर पत्नी भड़की तो पति ने…

घर में घुसकर 48 साल के पति जेरेमिया 'शॉन' डफी ने 43 साल की गिलसन की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद भी जान दे दी.

By: JP Yadav | Published: July 27, 2026 3:54:47 PM IST

पति करता था 15 साल की लड़की के साथ गंदा काम, रात को यह देखकर पत्नी भड़की तो पति ने...
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या उसके अलग हो चुके पति ने कर दी, क्योंकि उसने टिकटॉक ट्रेंड का इस्तेमाल करके पति के कथित तौर पर बच्चों के साथ शोषण करने वाले होने का खुलासा किया था. अमेरिका के ओक्लाहोमा के ओवासो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यहां पर एक इन्फ्लुएंसर की उसके पति ने हत्या कर दी, क्योंकि उसने टिकटॉक पर नेटफ्लिक्स ट्रेंड का इस्तेमाल करके पति के बच्चों के साथ शोषण (पेडोफाइल) करने वाले होने का खुलासा किया था.

पुलिस के अनुसार,  सारा गिलसन (43) की हत्या उसके पति जेरेमिया ‘शॉन’ डफी (48) ने 23 जुलाई, 2026 को ओक्लाहोमा के ओवासो में उनके घर में घुसकर गोली मारकर की और फिर खुदकुशी कर ली. यह घटना तब हुई जब सारा गिलसन ने 11 जुलाई को एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया.. इसमें उन्होंने ‘नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री’ ट्रेंड का इस्तेमाल किया, जिसमें यूज़र्स स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर इंटरव्यू के लिए बैठने का नाटक करते हैं.

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हालांकि इस ट्रेंड का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटी-मोटी घटनाओं और मज़ाक के लिए किया जाता रहा है, लेकिन सारा गिलसन ने अपनी क्लिप का इस्तेमाल पति के कथित बच्चों के शोषण की वजह से अपनी शादी टूटने का मजाक उड़ाने के लिए किया. वीडियो में गिलसन ने लिखा- ‘उस समय की तैयारी कर रही हूं जब नेटफ्लिक्स मेरे जल्द ही पूर्व-पति बनने वाले व्यक्ति के बारे में डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करेगा, जिसके बारे में मुझे अभी पता चला है कि वह बच्चों का यौन शोषण करने वाला (पेडोफाइल) है.

कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं सारा 

लड़की की मां की ओर से 10 जून को दायर किए गए सुरक्षा आदेश के अनुसार, डफी को एक दूसरे कोच ने उस यूथ बास्केटबॉल टीम की 15 साल की लड़की को चूमते और छूते हुए पकड़ा था, जिसे वह कोच करते थे. इस जोड़े की शादी 2021 में टूट गई थी, जब सारा गिलसन ने अपने पति के खिलाफ़ दो सुरक्षा आदेश दायर किए थे. ‘द ओक्लाहोमन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय उन आदेशों को खारिज कर दिया गया था क्योंकि सारा गिलसन कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं.

अलग हो चुके पति ने की हत्या

10 जून को सारा गिलसन ने भी डफी के खिलाफ़ एक और इमरजेंसी सुरक्षा आदेश के लिए अर्ज़ी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि डफी के पास बंदूक थी, उसने आत्महत्या की धमकी दी और फिर ‘भाग गया’. पुलिस के मुताबिक, 43 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा गिलसन की गोली मारकर हत्या उनके अलग हो चुके पति ने कर दी. सारा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में एक टिकटॉक ट्रेंड (ऊपर देखें) का इस्तेमाल करके अपने पति पर बच्चों के साथ यौन शोषण (पीडोफाइल) का आरोप लगाया था.

बेहद दर्दनाक था मर्डर

अधिकारियों के अनुसार, 23 जुलाई को ओक्लाहोमा के ओवासो में स्थित घर में घुसकर 48 साल के पति जेरेमिया ‘शॉन’ डफी ने 43 साल की गिलसन की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. यह एक भयानक मर्डर-सुसाइड (हत्या और आत्महत्या) का मामला था.  

Tags: crime news
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