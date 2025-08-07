Home > विदेश > ‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो

‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जहां कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर से बनी प्लेटों में खाना बेचा जा रहा था।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 12:25:30 IST

pakistan news
pakistan news

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान से अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आते रहते हैं। वहींं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कराची एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। जहां एक दुकान में कंडोम के रैपर से बनी प्लेटों में खाना बेचा जा रहा था। जिस यात्री ने यह वीडियो शेयर किया है वह इसी पेपर प्लेट पर खाना खा रहा था और बाद में उसे पता चला कि यह कंडोम के रैपर से बनी है।

फेसबुक पर वीडियो किया पोस्ट 

सलीम अख्तर सिद्दीकी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी । इस वीडियो में वह कहते हैं, “मैंने कराची एयरपोर्ट से कुछ खाने का सामान लिया। मैंने यह पैटी (वीडियो में भी दिखाई दे रही है) ली और देखा कि यह प्लेट कंडोम के रैपर से बनी है।”

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि सलीम दुकान पर जाता है और दुकान पर काम करने वाले लड़के से बात करता है। वह कहता है, “यही वह दुकान है जहाँ से मैंने इसे लिया था। इनके रेट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। (दुकान वाले से बात करते हुए) मैंने इसे आपकी दुकान से लिया है, आपके यहाँ बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं। क्या आप मुझे एक पेपर प्लेट देंगे?”

दुकान वाला वही पेपर प्लेट देता है और उस पर वही जानकारी लिखी होती है। सलीम आगे कहते हैं, “माशाअल्लाह, हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है और हमारे यहां ये कागज़ की प्लेट इस्तेमाल हो रही है. मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है, देखकर दुख होता है.”

DA Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, इतना बढ़ेगा DA, आसमान छू जाएगी सैलरी

वीडियो के बाद कार्रवाई

डेली पाकिस्तान में छपी खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों से इस कंपनी के काउंटर बंद कर दिए हैं। इस कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस खबर के मुताबिक, पिछले कई दिनों से इन कागज़ की प्लेटों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन वीडियो बनने के बाद इस पर कार्रवाई की गई है।

CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी

Tags: Pakistan Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025

जीरा और दालचीनी का पानी एकसाथ पीने से क्या होता...

August 6, 2025

जानें बारिश के मौसम में कितनी बार धोना चाहिए बाल

August 6, 2025
‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो
‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो
‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो
‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?