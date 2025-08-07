‘हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है…’,कराची एयरपोर्ट पर कंडोम के रैपर में मिल रहा सैंडविच, वायरल हो रहा पाकिस्तानी शख्स का वीडियो

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान से अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आते रहते हैं। वहींं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कराची एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। जहां एक दुकान में कंडोम के रैपर से बनी प्लेटों में खाना बेचा जा रहा था। जिस यात्री ने यह वीडियो शेयर किया है वह इसी पेपर प्लेट पर खाना खा रहा था और बाद में उसे पता चला कि यह कंडोम के रैपर से बनी है।

फेसबुक पर वीडियो किया पोस्ट

सलीम अख्तर सिद्दीकी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी । इस वीडियो में वह कहते हैं, “मैंने कराची एयरपोर्ट से कुछ खाने का सामान लिया। मैंने यह पैटी (वीडियो में भी दिखाई दे रही है) ली और देखा कि यह प्लेट कंडोम के रैपर से बनी है।”

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि सलीम दुकान पर जाता है और दुकान पर काम करने वाले लड़के से बात करता है। वह कहता है, “यही वह दुकान है जहाँ से मैंने इसे लिया था। इनके रेट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। (दुकान वाले से बात करते हुए) मैंने इसे आपकी दुकान से लिया है, आपके यहाँ बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं। क्या आप मुझे एक पेपर प्लेट देंगे?”

दुकान वाला वही पेपर प्लेट देता है और उस पर वही जानकारी लिखी होती है। सलीम आगे कहते हैं, “माशाअल्लाह, हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है और हमारे यहां ये कागज़ की प्लेट इस्तेमाल हो रही है. मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है, देखकर दुख होता है.”

वीडियो के बाद कार्रवाई

डेली पाकिस्तान में छपी खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों से इस कंपनी के काउंटर बंद कर दिए हैं। इस कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस खबर के मुताबिक, पिछले कई दिनों से इन कागज़ की प्लेटों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन वीडियो बनने के बाद इस पर कार्रवाई की गई है।