ना यूरोप ना अमेरिका, एशिया का ये देश है दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क

Safest Countries in the World: 2024 के गैलप ग्लोबल सेफ्टी सर्वे (Gallup Global Safety Survey) के अनुसार सिंगापुर (Singapore) दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है जहां लोग रात में अकेले घूमने में डर महसूस नहीं करते बल्कि बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं. गैलप की रिपोर्ट कि माने तो 2024 में दुनिया भर के 73% वयस्कों ने कहा कि वे अपने पड़ोस या शहर में रात में अकेले घूमने में सुरक्षित महसूस करते हैं. 2006 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. यह आंकड़ा पिछले एक दशक में 13% की वृद्धि दर्शाता है. एशिया-प्रशांत, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा की भावना में सबसे अधिक सुधार हुआ है.

दुनिया का सबसे सुरक्षित देश (safest country in the world)

सिंगापुर में 98% लोगों ने कहा कि वे रात में अकेले घूमने में सुरक्षित महसूस करते हैं. यह आंकड़ा गैलप के इतिहास में सबसे ज़्यादा है. गौरतलब है कि 2006 से सिंगापुर 12 बार नंबर 1 स्थान पर रहा है. यहाँ सुरक्षा रेटिंग इतनी स्थिर रही है कि यह कभी भी 94% से नीचे नहीं गिरी है. सिंगापुर की मज़बूत क़ानूनी व्यवस्था, सख़्त पुलिस व्यवस्था और केंद्रीकृत सरकार ने अपने नागरिकों को लगातार आश्वस्त किया है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है.

खाड़ी देश कितने सुरक्षित

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश सुरक्षा के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए हैं. सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात लगातार सबसे सुरक्षित देशों में शुमार हैं. इन देशों में मज़बूत संस्थाएं और सार्वजनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण निवेश जनता का विश्वास बनाए रखते हैं.

सबसे असुरक्षित देश कौन से हैं?

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे असुरक्षित देश दक्षिण अफ्रीका है. जहां केवल 33% लोग रात में अकेले घूमना सुरक्षित मानते हैं. इसके पड़ोसी देश, लेसोथो, बोत्सवाना, ज़िम्बाब्वे और इस्वातिनी भी सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल हैं. लैटिन अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ अपराध दर, कमज़ोर पुलिस व्यवस्था और आर्थिक दबाव लोगों की सुरक्षा की भावना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं.