S Jaishankar News: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि पिछले नौ महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में अच्छी प्रगति के बाद, भारत और चीन को अब प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और “बाधाओं” से बचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बीजिंग द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर रोक लगाने की ओर था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव कम करने पर भी ज़ोर दिया। यह टिप्पणी जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ व्यापक वार्ता के दौरान आई, जहाँ दोनों पक्षों ने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

हाल की गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, जयशंकर ने रेखांकित किया कि सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दूर करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है।

जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने में दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर भी ज़ोर दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी चर्चा के दौरान, जयशंकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पड़ोसी शक्तियों के बीच विकसित होते द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दीर्घकालिक, रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्र में जटिलताओं को प्रबंधित करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सावधानीपूर्वक, दूरदर्शी कूटनीति आवश्यक है।

जयशंकर ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2024 में कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ एक बैठक में उनके टेलीविज़न पर प्रसारित उद्घाटन वक्तव्य के दौरान आई।

बैठक में अपने टेलीविज़न पर प्रसारित उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा, “जैसा कि आपने बताया, पिछले अक्टूबर में कज़ान में प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है।” उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में मेरी चर्चाएँ उसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी।”

Opening remarks at my meeting with FM Wang Yi in Beijing.

https://t.co/Ypk5Tl3V9n

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2025