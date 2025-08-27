3240 करोड़ रुपये की फंडिंग,पूर्व पीएम से सीक्रेट मुलाकात…, बांग्लादेश के इस चेयरमैन ने तैयार किया sheikh hasina की वापसी का ब्लूप्रिंट!

Bangladesh: अगले साल फरवरी में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश मेंं चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव से पहले एक खबर ने बांग्लादेश की राजनीती में हड़कंप मचा दिया है। बांग्लादेश की अखबार डेली नया दिगांता की एक खबर की माने तो देश में एक बार फिर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की सत्ता में वापसी का प्लान बनाया जा रहा है।

चेयरमैन सैफुल्लाह आलम बना रहे हैं ब्लूप्रिंट

एस आलम ग्रुप के चेयरमैन सैफुल्लाह आलम मसूद शेख हसीना की वापसी का खाका तैयार करने में सक्रिय हो गए हैं। मसूद ने हाल ही में सऊदी अरब, दुबई, दिल्ली और मुंबई का दौरा किया। माना जा रहा है कि ये दौरे अवामी लीग की वापसी से जुड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2024 के तख्तापलट के बाद भारत में रह रही हैं। इसी वजह से मसूद के दिल्ली दौरे और कथित मुलाकातों पर सवाल उठ रहे हैं।

सऊदी में कई नेतओं से की मुलाकात

2 अगस्त को मसूद सिंगापुर से सऊदी अरब पहुँचे। उन्होंने उमराह के लिए जाने का कारण बताया, लेकिन अखबार डेली नया दिगांता खबर के अनुसार, उन्होंने मक्का के क्लॉक टावर होटल में अवामी लीग के कई नेताओं से मुलाकात की, जो इस समय देश से बाहर हैं। इस दौरान एक होटल खरीदने के सौदे पर भी चर्चा हुई, जिसकी फंडिंग विदेश भेजे जाने वाले धन से जुड़ी बताई जा रही है।

शेख हसीना से सीक्रेट मुलाकात

6 अगस्त को मसूद एक विशेष विमान से दिल्ली पहुँचे। उनकी पत्नी, बेटा और इस्लामी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी उनके साथ थे। मुलाकात का स्थान दिल्ली का प्रसिद्ध ओबेरॉय होटल था जहाँ उन्होंने कई भगोड़े अवामी नेताओं से मुलाकात की। सबसे चर्चित घटना 8 अगस्त की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मसूद गुप्त व्यवस्था के बीच लुटियंस ज़ोन पहुँचे और शेख हसीना से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब साढ़े पाँच घंटे तक चली। सूत्रों का दावा है कि 4500 करोड़ टका यानी लगभग 3240 करोड़ रुपये की फंडिंग की बात हुई। जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग, राजनीतिक गतिविधियों और संगठनों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है।

पैसों का लेन-देन

मसूद ने शेख हसीना की इस माँग पर सहमति जताई। 10 अगस्त को एक और मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक, मसूद ने उस समय 2,500 करोड़ टका उपलब्ध कराए और बाकी 2,000 करोड़ नवंबर तक देने का वादा किया। इसके बाद, 11 से 15 अगस्त तक वे स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में रहे। 16 अगस्त को दिल्ली में शेख हसीना से उनकी आखिरी मुलाकात हुई और 17 अगस्त को वे सिंगापुर लौट गए।