अमेरिका के प्रतिबंधों का रूस पर नहीं पड़ रहा कोई असर, जाने चीन कैसे कर रहा Putin की मदद?

U.S. Sanctions On Russia: यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। साल 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद से, अमेरिका ने रूसी युद्ध प्रयासों से जुड़े 6,000 से अधिक व्यक्तियों और कंपनियों को आधिकारिक प्रतिबंध सूची में डाल दिया है। इस प्रतिबंधों के मुताबिक सीमा पार धन हस्तांतरित करने वाले वित्तीय संस्थानों को लेनदेन की जाँच करनी होगी और अवैध गतिविधियों को रोकना होगा।

वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अमेरिका से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जुर्माना या प्रतिबंध सूची में निर्वासन शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस सीमा पार व्यापार में अरबों डॉलर का संचालन करने में कामयाब रहा है।

क्रीमिया पर कब्जे के बाद लगाया गया था पहली बार प्रतिबंध

न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विश्लेषण में पाया गया कि 2014 के बाद से, जब रूस पर क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के कारण पहली बार प्रतिबंध लगाए गए थे, वैश्विक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए हुए 10 सबसे बड़े समझौतों में से आठ वित्तीय संस्थानों के खिलाफ थे। लेकिन इनमें से केवल दो मामले रूस से संबंधित थे, जिनमें से एक वेंचर कैपिटल फर्म के खिलाफ जो प्रतिबंधों के अधीन एक रूसी कुलीन वर्ग के लिए धन का प्रबंधन करती थी और दूसरा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस के खिलाफ।

लेकिन बिनेंस पर मुख्य रूप से रूस की मदद करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया गया था; इसने प्रतिबंधों का सामना कर रहे अन्य देशों, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया और क्यूबा, ​​के लिए भी वित्तीय मार्ग प्रशस्त किया था।

रूसी प्रतिबंध सूची में शामिल 6,000 से अधिक संस्थाओं में से अधिकांश छोटी मुखौटा कंपनियाँ हैं; 30 से भी कम रूस के बाहर स्थित बड़ी कंपनियाँ हैं, और उनमें से केवल पाँच वित्तीय कंपनियाँ हैं।

भारत-चीन का रूस को मिला साथ

यूक्रेन में युद्ध बढ़ने के साथ-साथ रूस की युद्ध मशीन की मदद करने वाली वित्तीय कंपनियों पर प्रहार करना और भी जटिल हो गया है। पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों से कटे हुए रूस ने भारत और चीन, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और आर्थिक जीवनरेखा प्रदान करती हैं, के साथ गहरे संबंध बनाए हैं।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोध विद्वान और पूर्व वित्त विभाग अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने कहा, “दुनिया भर में कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकियों का उल्लंघन किया है।” लेकिन, उन्होंने आगे कहा, “क्या आप सचमुच संयुक्त अरब अमीरात या चीन के साथ अपने संबंधों को तनावपूर्ण बनाना चाहते हैं?”

अमेरिका पर पड़ेगा असर

यदि प्रमुख चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी धीमा हो जाएगा। कई अमेरिकी कंपनियाँ चीनी कारखानों को माल के लिए भुगतान करने या अपने निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाइयों तक, हर चीज़ की आपूर्ति श्रृंखलाएँ ठप हो सकती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें आसमान छू जाएँगी। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ फेलो मार्टिन चोरज़ेम्पा के अनुसार, इस गणना ने चीनी बैंकों को लगभग अप्रतिबंधित बना दिया है।

रूस के बैंक पर लगाया प्रतिंबध, लेकिन नहीं आया काम

रूस के वीटीबी बैंक पर फरवरी 2022 में प्रतिबंध लगाए गए थे, और इसे स्विफ्ट नामक अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली से हटा दिया गया था। स्विफ्ट एक वैश्विक संदेश नेटवर्क है जो दुनिया भर के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए संवाद और प्रक्रिया करने में सक्षम बनाता है, और बिना पहुँच के, वीटीबी को वैश्विक वित्त से अलग कर दिया जाना चाहिए था।

हालाँकि, बैंक, जिसने हाल के वर्षों में चीन में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, ने कम से कम एक समाधान खोज लिया है, उसने विज्ञापन दिया कि खाताधारक एक विशाल चीनी भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, अलीपे, के जरिए अपने खातों में प्रतिदिन 10 लाख रूबल (लगभग 10,000 डॉलर) तक स्थानांतरित कर सकते हैं। वीटीबी ने कहा कि तत्काल नामांकन होगा और धनराशि एक कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध होगी।

इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक गुप्त प्रवेश द्वार खुल सकता है। रूसी ग्राहक वीटीबी से अलीपे में रूबल स्थानांतरित करते हैं और एक बार अलीपे में आने के बाद, वे धनराशि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जा सकती है, जिससे रूबल प्रभावी रूप से व्यापक अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होते हैं और पश्चिमी प्रतिबंध को बेअसर कर देते हैं।

चीन के साथ रिश्तों पर रूसी बैंक ने क्या कहा?

अलीपे के मालिक, एंट ग्रुप ने वीटीबी से अपने किसी भी संबंध से इनकार किया। टाइम्स द्वारा एंट और वीटीबी से टिप्पणी मांगने के बाद, वीटीबी की वेबसाइट से अलीपे का संदर्भ गायब हो गया, जो अब ग्राहकों को बताता है कि वे “लोकप्रिय चीनी वॉलेट” में धन स्थानांतरित कर सकते हैं। वीटीबी ने टिप्पणी के कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, और इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि क्या बैंक अलीपे में धन स्थानांतरण की सुविधा के लिए चीनी मध्यस्थों पर निर्भर है।

बाइडेन ने जाते-जाते, नौ चीनी कंपनियों को प्रतिबंध सूची में डाला

अपने कार्यकाल के अंतिम हफ़्तों में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन और रूस के बीच कुछ भुगतान माध्यमों को निशाना बनाया और लेन-देन में शामिल नौ चीनी कंपनियों को प्रतिबंध सूची में डाल दिया। लेकिन ये ज़्यादातर मुखौटा कंपनियाँ और छोटे व्यापारिक घराने थे – अलीपे जैसी भुगतान दिग्गज कंपनियाँ नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार मेले ने खोल दी पोल

अप्रैल में मॉस्को में, व्यापार अच्छी तरह चल रहा था। 600 से ज़्यादा कंपनियों वाले एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार मेले, एक्सपो इलेक्ट्रॉनिका की तस्वीरों में, उन्नत सेमीकंडक्टर प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी बूथ दिखाई दे रहे थे, जिन पर एलईडी स्क्रीन पर उन्हीं चिप्स का विज्ञापन था जिन्हें अमेरिका रूस को निर्यात करने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

क्रेमलिन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास कार्यक्रम के प्रमुख, वसीली एलिस्ट्राटोव के नेतृत्व में रूसी रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल, विक्रेताओं के साथ बातचीत करते हुए सम्मेलन स्थल पर घूमाते दिखाई दिया।

प्रदर्शकों में हांगकांग स्थित ऑलचिप्स भी शामिल था, जो एक सेमीकंडक्टर विक्रेता है और जिसे आठ महीने पहले अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया था। ऑलचिप्स उन क्रूज़ मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बेचता है जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों पर दागता है।

EU ने भी लगाया दो चीनी बैंकों पर प्रतिबंध

हाल के महीनों में, यूरोपीय संघ ने रूस के साथ लेन-देन में मदद करने के लिए दो क्षेत्रीय चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की सीनियर फेलो मारिया स्नेगोवाया कहती हैं कि यूरोप के पास वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधों को लागू करने के लिए वित्तीय क्षमता का अभाव है।