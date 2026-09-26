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Russian Spies In US: इधर ईरान के साथ युद्ध में उलझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उधर अमेरिका में घुसे पुतिन के जासूस!

Russian Spies In US: एक अमेरिकी CEO पर रूसी नागरिकों को सीक्रेट सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने की खतरनाक साज़िश का आरोप है.

By: JP Yadav | Published: September 26, 2026 9:50:05 AM IST

Russian Spies In US: इधर ईरान के साथ युद्ध में उलझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उधर अमेरिका में घुसे पुतिन के जासूस!
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Russian Spies In US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से ईरान के साथ कथित तौर पर युद्ध में उलझे हैं. अब अमेरिका अपने करीब 2 दर्जन सैनिकों को खो चुका है, जबकि भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. एक ओर जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में उलझे हैं तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की जासूसी करवा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अमेरिकी CEO पर रूसी नागरिकों को US सीक्रेट सर्विस, वॉर डिपार्टमेंट और दूसरी अहम फ़ेडरल एजेंसियों में घुसपैठ करने में मदद करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने बताया कि वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में मौजूद डिजिटल फ़ोरेंसिक फ़र्म ‘ऑक्सीजन फ़ोरेंसिक्स इंक’ के CEO, 55 साल के ली रीबर को रविवार (20 सितंबर, 2026) को इडाहो में गिरफ़्तार किया गया और उन पर वायर फ्रॉड (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धोखाधड़ी) की साजिश का आरोप लगाया गया है.

20 साल की हो सकती है सजा

आरोप है कि रूसी नागरिक ओलेग डेविडोव (52) को रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया और अमेरिका अभी उनके प्रत्यर्पण (extradition) की कोशिश कर रहा है. दोनों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से यह बात छिपाई कि उनकी कंपनी ‘ऑक्सीजन फ़ोरेंसिक्स’ के मालिक रूसी नागरिक थे और इसका सॉफ़्टवेयर, जिसका इस्तेमाल US सीक्रेट सर्विस (USSS) करती थी. इसे रूस में बनाया गया था. इस आरोप में दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है.

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जासूसी के चलते अमेरिका अधिकारी डरे

सितंबर 2024 में फ़र्म ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस (USSS) और उसके नेशनल कंप्यूटर फ़ोरेंसिक्स इंस्टीट्यूट (NCFI) के साथ 5 वर्ष का समझौता किया. समझौते के तहत रीबर को यह सर्टिफ़िकेशन देना था कि कंपनी का कोई ऐसा मालिक नहीं है जो चिंता का कारण बने, जैसे कि रूसी नागरिकों का कोई समूह.
इस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल डिजिटल डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रिकवर करने, सुरक्षित रखने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है. NCFI में इसका इस्तेमाल होने के कारण यह फ़ेडरल अधिकारियों के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि NCFI कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करता है. DOJ ने एक अमेरिकी CEO को अपनी फ़र्म की रूसी ओनरशिप (मालिकान हक़) छिपाने के आरोप में गिरफ़्तार किया। फ़र्म का US सीक्रेट सर्विस के साथ पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट था

कंपनी के मालिक 5 रूसी नागरिक

कंपनी के मालिक पांच रूसी नागरिक थे और इसका सॉफ़्टवेयर रूस में ही बनाया और मैनेज किया जाता था, लेकिन इसके अमेरिकी CEO ने फ़ेडरल अधिकारियों को बताया कि यह US-बेस्ड कंपनी है. सितंबर 2024 में  कंपनी ने USSS और उसके नेशनल कंप्यूटर फ़ोरेंसिक्स इंस्टीट्यूट (NCFI) के साथ 5 साल का समझौता किया. उस समझौते के तहत राइबर को यह सर्टिफ़िकेशन देना था कि कंपनी का कोई ऐसा मालिक (चाहे वह सीधे तौर पर हो या सबसे ऊँचे स्तर पर) नहीं है जिससे कोई चिंता या ख़तरा हो, जैसे कि रूसी नागरिकों का कोई समूह.

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सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया रूसी एजेंसियों ने

कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, मार्च 2022 में राइबर को कंपनी का CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था. इसके बाद रूसी मालिकों के नाम कंपनी की पब्लिक कॉर्पोरेट फ़ाइलिंग से हटा दिए गए थे. अभियोजकों का आरोप है कि इस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल रूसी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने भी बड़े पैमाने पर किया था. इसे 2000 में रूस में डेविदोव (DavyDov) ने बनाया था और इसे पहले रूसी फ़ेडरल सिक्योरिटी सर्विस, रूसी इन्वेस्टिगेटिव कमिटी और रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय को बेचा जा चुका है.

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Tags: Donald Trump
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