Russian Plague Outbreak: कोरोना वायरस की तरह कहर बरपाएगा Russian Plague ! अब तक 2 की मौत; क्या हो चुकी है शुरुआत

Russian Plague Outbreak: कोरोना वायरस रूस में अब न्यूमोनिक प्लेग से दूसरी मौत की जानकारी सामने आ रही है. रूसी मीडिया का दावा है कि संक्रमण वाले इलाके के अस्पताल में प्लेग फैलने से दूसरे मरीज़ की मौत हो गई है, जबकि क्रेमलिन इस मामले की जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है. पिछले सप्ताह ही साइबेरिया के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूमोनिक प्लेग के संपर्क में आने के बाद महिला लैब वर्कर दार्या शिपिलोव (Darya Shipilova) की मौत हो गई. खबर के मुताबिक, 28 वर्षीय दार्या शिपिलोवा ने मेडिकल स्टाफ़ को बताया था कि साइबेरिया के इरकुत्स्क एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में उनसे गलती से ज़िंदा बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब टूट गई थी. इसके बाद उनके संपर्क में आए सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि दार्या शिपिलोव (Darya Shipilova) की 2 अक्तूबर, 2026 को इलाज के दौरान मौत हो गई.

कोरोना की तरह खतरनाक होगा न्यूमोनिक प्लेग!

क्या कोरोना वायरस जितना खतरनाक होगा न्यूमोनिक प्लेग? यह सवाल चिकित्सा विशेषज्ञों की तरह ही आम लोगों की जेहन में तैरने लगा है, क्योंकि कोरोना की शुरुआत भी इसी गति और इसी तरह से हुई थी. शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और बाद में कोरोना वायरस ने कैसा कहर बरपाया, यह इतिहास बन गया है. यही वजह है कि रूस की लैब से वायरस लीक होने और मौत की खबरें जैसे ही बाहर आईं लोगों को कोविड महामारी की याद आ गई.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘इर्कुत्स्क रिसर्च एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट’ साइबेरिया के शेलेखोव शहर में है, जिसके लैब में काम करने वाली दार्या शिपिलोव (Darya Shipilova) की 2 अक्तूबर, 2026 को इलाज के दौरान मौत हो गई. वह न्यूमोनिक प्लेग आई थी या नहीं? इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि आधिकारिक रूप से ना तो इसकी पुष्टि की जा रही है और ना ही इससे किनारा किया जा रहा है.

रूस के दावे पर संदेह

रूस का कहना है कि प्लेग रिसर्चर की मौत अज्ञात निमोनिया से हुई थी, हालांकि मंगोलिया, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे पड़ोसी देश बॉर्डर पर हेल्थ कंट्रोल कड़े कर रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि यह न्यूमोनिक प्लेग था. आशंका है कि रिसर्चर शिपिलोवा की मौत संदिग्ध ‘ब्लैक डेथ’ बैक्टीरिया से हुई – जिसने मध्य युग में यूरोप में लाखों लोगों की जान ली थी. अब क्रेमलिन इस मामले की जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रूसी मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट है कि इरकुत्स्क ज़िला अस्पताल में कथित तौर पर प्लेग की चपेट में आने के बाद दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई है.

नहीं आ रही सही जानकारी सामने

वहीं, कथित तौर पर राष्ट्रीय मीडिया से रूस में प्लेग की खबरें गायब हो रही हैं, जिनमें मॉस्को के चैनल 5 ब्रॉडकास्टर और राष्ट्रीय स्तर पर छपने वाले दैनिक समाचार पत्र ‘कोमर्सेंट’ की खबरें भी शामिल हैं. स्वतंत्र रूसी आउटलेट ‘द इनसाइडर’ ने 2 अक्टूबर को कहा कि फ़ेडरल टेलीविज़न चैनल ‘रेन टीवी’ ने भी इरकुत्स्क इलाके में प्लेग के बारे में अपनी सभी 5 रिपोर्ट हटा दी हैं. इरकुत्स्क इलाके में मंगोलियाई सीमा के पास स्थित शहर बैकालस्क के प्रशासन ने 3 अक्टूबर को टेलीग्राम पर एक पोस्ट जारी कर निवासियों से शेलेखोव ज़िले की यात्रा न करने का आग्रह किया.

2 घंटे बाद क्यों हटाई गई पोस्ट

बैकालस्क शहर प्रशासन ने एक पोस्ट में कहा कि शेलेखोव शहर में एक व्यक्ति में प्लेग की पुष्टि होने की अनौपचारिक जानकारी के कारण हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब तक इस खतरे से जुड़े हालात स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक शेलेखोव और आस-पास के इलाकों में जाने से बचें. एक स्वतंत्र लोकल न्यूज़ आउटलेट ‘ल्यूडी बैकाला’ की रिपोर्ट के अनुसार, दो घंटे बाद पोस्ट हटा दी गई.

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