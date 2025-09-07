Home > विदेश > रूसी हमले में धुआं-धुआं हो गया यूक्रेन मंत्रिपरिषद का महल, सीधे पुतिन के निशाने पर थे जेलेंस्की के मंत्री!

रूसी हमले में धुआं-धुआं हो गया यूक्रेन मंत्रिपरिषद का महल, सीधे पुतिन के निशाने पर थे जेलेंस्की के मंत्री!

Russian Missile Attack: रूस ने कीव में बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शहर पर ड्रोन हमलों से हमला शुरू हुआ और उसके बाद मिसाइल हमले हुए।

September 7, 2025

Russian Missile Attack
Russian Missile Attack

Russian Missile Attack: रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मंत्रिपरिषद भवन (Ukraine government building)पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं। इसके बाद, मंत्रिपरिषद भवन की छत से धुआं उठता देखा गया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। इस इमारत में मंत्रियों के घर और कार्यालय दोनों हैं। राजधानी में सरकारी मुख्यालय समेत कई आवासीय इमारतों में आग लगी है।

रूस ने कीव में बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शहर पर ड्रोन हमलों से हमला शुरू हुआ और उसके बाद मिसाइल हमले हुए। रूस अब तक सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा है। अब माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हवाई हमले बढ़ाने वाला है।

रात के हमलों में 3 मौतें

रूस ने रात में कीव पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। डार्नित्स्की में एक आवासीय इमारत की 2 मंजिलों में आग लग गई। कीव के पश्चिमी स्वियातोशिंस्की जिले में एक 9 मंजिला इमारत में भी मिसाइल हमलों के कारण आग लग गई।

मेयर विटाली मालेत्स्की ने कहा कि यूक्रेनी शहर क्रेमेनचुक में दर्जनों विस्फोट हुए हैं, जिससे कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेक्सांद्र विल्कुल ने कहा कि रूस ने क्रिवी रिह में परिवहन और शहरी बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में आवासीय इमारतों को नुकसान पहुँचा है।

पोलैंड ने अपने विमान सक्रिय किए

रूस ने अभी तक हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दोनों पक्ष जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं। इसके बावजूद, युद्ध में हज़ारों नागरिक मारे गए हैं। दूसरी ओर, पोलिश सशस्त्र बलों का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा है, इसलिए हमने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विमान सक्रिय कर दिए हैं।

Tags: droneRussian Missile Attack
