विदेश > Trump Putin Meeting: उधर ट्रंप-पुतिन की अलास्का में चल रही थी बैठक, इधर रूस ने यूक्रेन में कर दिया बड़ा खेला…देखते रह गए जेलेंस्की

Trump Putin Meeting: जब दुनिया भर की नजरें अलास्का में चल रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर टिकी हुई थी। उस वक्त यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ बड़ा खेला हो गया।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 16, 2025 16:28:23 IST

Trump Putin Meeting: जब दुनिया भर की नजरें अलास्का में चल रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर टिकी हुई थी। उस वक्त यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ बड़ा खेला हो गया। असल में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के दो गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। 

जेलेंस्की को नहीं लगी खबर, रूस के हाथों गवा दिए दो गांव

रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र का कोलोड्याज़ी गाँव और पड़ोसी निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र का वोरोन गाँव अब रूसी सेना के नियंत्रण में हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूस ने रात में यूक्रेनी क्षेत्र में 85 हमलावर ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

वहीं, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले कहा था कि रूस का युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रंप-पुतिन मुलाकात के दिन भी रूसी हत्याएँ कर रहे हैं, जो बहुत कुछ कहता है।

तीन घंटे तक चली बैठक, नहीं बनी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में लगभग 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध रोकने पर बातचीत हुई। हालांकि, युद्धविराम पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। युद्धविराम को लेकर ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक मॉस्को में होगी।

 हालांकि, अभी समय तय नहीं हुआ है। इस बैठक से पहले ही, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि आगे की बातचीत में जेलेंस्की शामिल हो सकते हैं।

Trump-Putin Alaska Meet: ‘आपको जिंदा देख कर खुश हूं…’, अलास्का में उतरते ही ट्रंप से बोले पुतिन, आखिर क्यों कही ऐसी बात?

Tags: AlaskaRussia-Ukraine WarTrump Putin MeetingukraineZelenskyy
