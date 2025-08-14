Home > विदेश > अगर जंग नहीं रोका तो…,ट्रंप ने पुतिन को दी ऐसी धमकी, चाइना से लेकर भारत तक मचा हड़कंप

Ukraine war ceasefire: ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं और ट्रंप से बात की है। बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि पुतिन प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में 'धोखा' दे रहे हैं।

August 14, 2025

Ukraine war ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित हो सकती है। मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन इस मुलाकात में युद्धविराम पर सहमत नहीं हुए, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति के साथ उनकी दूसरी मुलाकात की भी अच्छी संभावना है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं।

यूरोपीय नेताओं और ट्रंप से की बात

ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं और ट्रंप से बात की है। बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि पुतिन प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में ‘धोखा’ दे रहे हैं।

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले, यूरोपीय देश खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। जर्मन चांसलर मर्ज़ ने कहा कि प्राथमिकता युद्धविराम सुनिश्चित करना है, और अगर रूस सहमत नहीं होता है, तो यूक्रेन के सहयोगियों को उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए।

वहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का वादा किया और पुतिन को बातचीत की मेज़ पर लाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया।

युद्धविराम कैसे होगा?

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पूरी दुनिया को भले ही सकारात्मक उम्मीदें हों, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युद्धविराम की शर्तें क्या होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन युद्धविराम के बदले रूस से कुछ ज़मीन मांग सकते हैं, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने देश की एक इंच ज़मीन भी देने के विचार को खारिज कर दिया है।

ज़मीनी स्तर पर, रूस ने हाल ही में यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत भूभाग पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि शांति वार्ता की यह पहली कोशिश हो रही है। इससे पहले, अधिकारी शांति वार्ता के लिए तुर्की के अंकारा और सऊदी अरब के जेद्दा में युद्धविराम पर बैठकें कर चुके हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप इस युद्धविराम को करवा पाते हैं या कोई और कोशिश नाकाम हो जाएगी।

