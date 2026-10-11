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वेनेजुएला के बाद अब किस देश की बारी? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इशारा; होकर रहेगा सत्ता परिवर्तन !

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अब यूक्रेन को एक नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए.

By: JP Yadav | Published: October 11, 2026 8:25:10 AM IST

वेनेजुएला के बाद अब किस देश की बारी? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इशारा; होकर रहेगा सत्ता परिवर्तन !
वेनेजुएला के बाद अब किस देश की बारी? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इशारा; होकर रहेगा सत्ता परिवर्तन !


Russia-Ukraine War: अमेरिका ने रूस के साथ डीजल खरीदने की डील फाइनल की है.  इसके चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों-इशारों में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नए राष्ट्रपति की ज़रूरत है. रूस के साथ डीज़ल डील के एक दिन बाद ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है.  दरअसल, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूसी तेल रिफाइनरियों, खासकर डीज़ल बनाने वाली सुविधाओं पर हमला ना करने की चेतावनी दी. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से एक नया राष्ट्रपति चुनने को कहा है. उनका कहना है कि देश को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत कर सके.  उनकी यह टिप्पणी रूस के साथ प्रस्तावित डीज़ल सप्लाई डील की घोषणा के एक दिन बाद आई है. उन्होंने कहा था कि इससे अमेरिका और वैश्विक बाज़ार में ईंधन की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी.

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रिफाइनरियों पर हमला तुरंत रुके

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के हमलों की आलोचना की और चेतावनी दी कि डीज़ल बनाने वाली सुविधाओं पर हमलों से रूस के बाहर भी ईंधन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. ट्रंप ने कहा कि हमने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप रूस के साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन रिफाइनरियों पर हमला न करें क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है. और वह क्या करते हैं? वह जाकर डीज़ल बनाने वाली सुविधाओं पर हमला करते हैं तो उन्हें यह तुरंत बंद कर देना चाहिए.

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के साथ बातचीत के प्रति ज़ेलेंस्की के नज़रिए पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पता है मैं क्या सुझाव देता हूं? मेरा सुझाव है कि उन्हें एक नया नेता चुनना चाहिए जो डील कर सके, क्योंकि वह कई डील कर सकते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया. 

टाला जा सकता है यूक्रेन-रूस युद्ध

डोनाल्ड ट्रंप  का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को टाला जा सकता था. इसके समर्थन में ट्रंप ने अपनी यह बात भी दोहराई कि अगर 2022 में वे राष्ट्रपति होते, तो रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता. उन्होंने कहा कि वह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता. यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध के शुरू होने की कोई वजह नहीं थी. यह अक्षमता के कारण शुरू हुआ. (ज़ेलेंस्की) ने अपने देश का 30% हिस्सा खो दिया और दोनों तरफ़ मिलाकर दस लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए जबकि 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. यह एक ऐसा युद्ध है जो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था.

रूसी डीज़ल डील के बारे में ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने शुक्रवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में रूस के साथ डीज़ल सप्लाई के प्रस्तावित समझौते की घोषणा की. उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत सफल रही. ट्रंप की घोषणा के अनुसार, रूस शुरू में अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों को 3,00,000 टन से ज़्यादा डीज़ल फ़्यूल सप्लाई करेगा, और उसके बाद नवंबर और आने वाले महीनों में और शिपमेंट भेजेगा.

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किया कि मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत सफल बातचीत की है, जिसमें यह तय हुआ कि रूस तुरंत अमेरिकी और वैश्विक बाज़ार को 3,00,000 टन से ज़्यादा डीज़ल फ़्यूल सप्लाई करेगा, नवंबर के महीने में 5,00,000 टन और उसके तुरंत बाद 10,00,000 टन सप्लाई करेगा। इसके अलावा, अपनी डीज़ल रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर, रूस कुछ ही समय में 30,00,000 टन डीज़ल फ़्यूल की सप्लाई करेगा.

Tags: Russia-Ukraine War
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