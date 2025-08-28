भारतीय बहुत अहंकारी…,ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरा भारत तो घबड़ा गया अमेरिका, कही ऐसी बात सुन पुतिन भी दंग

India US relations: ट्रंप ने भारत पर 50 टैरिफ लगाया है जो कल 27 अगस्त से लागू हो गया। अमेरिकी टैरिफ पर व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को कैसे कम किया जा सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है।

व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस-यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद मास्को की आक्रामकता को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, यह अमेरिकी करदाताओं पर बोझ डाल रही है।उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, तो उसे अमेरिकी टैरिफ में 25% की छूट मिल सकती है। हालाँकि, भारत को पहले युद्ध मशीनों को रोकना होगा।

नई दिल्ली से होकर गुजरता है शांति का रास्ता-, व्हाइट हाउस के सलाहकार

ब्लूमबर्ग टेलीविज़न के ‘बैलेंस ऑफ़ पावर’ के साथ एक साक्षात्कार में, व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत से प्रभावित संघर्ष का ज़िक्र करते हुए कहा कि शांति का रास्ता “कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर गुजरता है।” नवारो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 50% टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। ट्रंप ने यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को देखते हुए उठाया है।

इस तरह कम होगा भारत का टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। उस समय उन्होंने 80 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 27 अगस्त से लागू हो गया। जब व्हाइट हाउस के सलाहकार से भारत पर टैरिफ कम करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसे कम करना बहुत आसान है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, तो उसे कल ही 25 प्रतिशत की छूट मिल सकती है।

भारतीय इस बारे में बहुत अहंकारी हैं-पीटर नवारो

उन्होंने यह भी कहा, “मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि मोदी एक महान नेता हैं। यह एक परिपक्व लोकतंत्र है और इसे परिपक्व लोग चला रहे हैं।” टैरिफ पर भारत के रुख पर निराशा व्यक्त करते हुए, नवारो ने कहा, “मुझे इस बात से परेशानी है वह यह है कि भारतीय इस बारे में बहुत अहंकारी हैं, वे कहते हैं, ‘अरे, हमारे यहाँ ज़्यादा टैरिफ नहीं हैं। अरे, यह हमारी संप्रभुता है। हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं।’

भारत पर लगाया ये आरोप

नवारो ने भारत पर यूक्रेन जंग को बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “रूस से तेल कम कीमत पर खरीदकर, रूस उससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध मशीनें चलाने और और ज़्यादा यूक्रेनियों को मारने में करता है।” “भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका में हर कोई पीड़ित है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। क्योंकि भारत के उच्च टैरिफ के कारण हमारी नौकरियाँ, कारखाने, आय और उच्च वेतन छिन रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे वह रूसी तेल खरीदता है, जिसे फिर रिफाइनरियों में संसाधित किया जाता है और वहाँ खूब पैसा कमाया जाता है, लेकिन फिर रूसी इस पैसे का इस्तेमाल और हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करते हैं, इसलिए अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेनियों को सैन्य रूप से और मदद देनी पड़ती है। यह पागलपन है।”