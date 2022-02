नई दिल्ली, रूस और यूक्रेन की जंग (Russia Ukraine War) के बीच राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है. ऐसे में, भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए स्टेशन जाने को कहा है. यूक्रेन में भारत के करीब 15 हजार से ज्यादा नागरिक फंसे हुए हैं जिनमें से अधिकतर छात्र हैं.

Discussed the Ukraine developments with @RauZbigniew of Poland.

Appreciate Poland’s facilitation of evacuation of Indian students from Ukraine. His words of support in that regard are very welcome.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 28, 2022