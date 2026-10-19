Russia-Ukraine War: अमेरिका और चीन खत्म करवाएंगे यूक्रेन-रूस युद्ध ! जानें अब कौन बनेगा ‘विलेन’

Russia-Ukraine War: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बैठक का प्रस्ताव रखा है. पुतिन मॉस्को के पक्ष में कोई समझौता चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब वाशिंगटन और क्रेमलिन के बीच संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं.

यह प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन चीन के शेन्ज़ेन में 18 और 19 नवंबर को होने वाले ‘एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकता है. हालांकि, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने WSJ को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक के लिए सहमत नहीं हुए हैं. इस प्रस्तावित प्रारूप को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, क्योंकि इस चर्चा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक संभावित बैठक के बारे में चर्चा की पुष्टि की, लेकिन कहा कि इसके एजेंडे पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है और न ही यह तय हुआ है कि बैठक होगी या नहीं.

ट्रंप के साथ बेहतर होते संबंधों का फायदा उठाना चाहते हैं पुतिन

WSJ द्वारा उद्धृत एक पूर्व रूसी खुफिया अधिकारी के अनुसार, पुतिन ने 9 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव रखा था. इस बातचीत में एक ऐसी व्यवस्था पर भी बात हुई, जिसके तहत अमेरिका रूस से डीजल खरीदेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी बिक्री को आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे.

जेलेंस्की नहीं है खुश

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास काफी हद तक ठप पड़े हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपनी सत्ता में वापसी के पहले ही दिन इस संघर्ष को खत्म करने का वादा किया था, उन्होंने रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के हमलों को लेकर जेलेंस्की के प्रति काफी निराशा जताई है. वाशिंगटन ने उन प्रतिबंधों को लागू करने पर भी रोक लगा दी है, जिन्हें पिछले महीने ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक द्विदलीय विधेयक के तहत लगाया जाना था. इस फैसले की सांसदों ने आलोचना की है, जिनमें राष्ट्रपति के कुछ सहयोगी भी शामिल हैं.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने WSJ को बताया कि डोनाल्ड ने यह फैसला तब लिया, जब उन्हें ईंधन की कीमतें कम करने के लिए कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प नहीं दिखा. हालांकि, अखबार द्वारा उद्धृत ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण ईरान से जुड़ा युद्ध है, और रूस से अतिरिक्त आपूर्ति आने पर भी बाजार पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है.

रविवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूसी डीजल रिफाइनरियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और संघर्ष को खत्म करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए.