Russia Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले तीन सालों से युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही युद्ध के तेज होने की संभावना बढ़ गई है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भाषण के दौरान पुतिन ने कहा, ‘पूरा यूक्रेन रूस का है।’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ‘जहां भी कोई रूसी सैनिक कदम रखता है, वह जमीन रूसी हो जाती है।’ इतना ही नहीं उत्तर कोरिया का एक कदम इस संघर्ष को और भी भड़का रहा है।

उत्तर कोरिया ने अपने हजारों सैनिकों और तकनीकी कर्मचारियों को रूस भेजा है। ताकि वे ड्रोन निर्माण और युद्ध की तैयारियों में मदद कर सकें। इस अप्रत्याशित सहयोग से एक नया भू-राजनीतिक मोर्चा खुलता दिख रहा है, जो एशिया और यूरोप दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पुतिन ने अपने दावे को ‘रूस और यूक्रेनियन की ऐतिहासिक एकता’ पर आधारित बताया उन्होंने 2021 में एक लेख के जरिए इस थ्योरी को दुनिया के सामने भी रखा था। अब एक बार फिर उस विचार के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के सभी क्षेत्रों पर अधिकार चाहता है – सिर्फ़ डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसॉन और क्रीमिया ही नहीं।

North Korea is reportedly considering sending 25,000 workers to Russia’s Alabuga Special Economic Zone, the main hub for Shahed-136 and reconnaissance drone production, according to Japan’s NHK, citing Western and Russian diplomatic sources.

In exchange for training, North Korea… pic.twitter.com/2QulcdQGZm

— Saint Javelin (@saintjavelin) June 19, 2025