नई दिल्ली, Russia Ukraine War Live Updates: यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर तेल का संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं शेयर बाजार पर भी इस युद्ध के असर देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीब डोभाल भी मौजूद रहे. इसी बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉनफेरेन्स कर बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है.

A number of steps have been taken to deal with the emerging situation in Ukraine. We started the registration of Indian nationals in Ukraine about a month ago. Based on online registration, we found that 20,000 Indian nationals were there: Foreign Secretary Harsh V Shringla pic.twitter.com/HVdgK4oZNU

— ANI (@ANI) February 24, 2022