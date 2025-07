कार से निकली पड़ी लाश…’शैतानी आंखों’ जैसा लाल आसमान, रात के अंधेरे में यूक्रेन में जो हुआ सामने आईं उस तबाही की खौफनाक Photos

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव और अन्य इलाकों में शुक्रवार को रूसी ड्रोन हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही अन्य 20 लोगों के घायल होने की सूचना है । रूस की ओर से किए हमले में यूकेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इसकी सूचना खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दी है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, ‘कल रात, रूस के हमले खार्किव और सूमी क्षेत्रों से लेकर ल्वीव क्षेत्र और बुकोविना तक फैल गए। 26 क्रूज़ मिसाइलें और 597 हमलावर ड्रोन दागे गए, जिनमें से आधे से ज़्यादा “शहादत” थे। 20 से ज़्यादा मिसाइलें और ज़्यादातर ड्रोन नष्ट कर दिए गए। मैं इस परिणाम के लिए हमारे वायु रक्षा बलों को धन्यवाद देता हूँ।’

बंगाल की खाड़ी में छिपकर क्या कर रहा चीनी जहाज, फ्रांसीसी कंपनी ने ड्रैगन के काले करतूतों का किया पर्दाफाश, अब क्या करेंगे PM Modi?

आगे उन्होंने लिखा’ दुख की बात है कि आवासीय भवनों सहित नागरिक बुनियादी ढाँचे पर हमले हुए। अब तक, चेर्नित्सि में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। मेरी संवेदनाएँ उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। हमले में घायल हुए लगभग 20 और लोगों को सभी आवश्यक सहायता मिल रही है।

Last night, Russia’s strikes extended from the Kharkiv and Sumy regions to the Lviv region and Bukovyna. 26 cruise missiles and 597 attack drones were launched, more than half of them were “shaheds.” More than 20 missiles and the vast majority of drones were destroyed. I thank… pic.twitter.com/V7tI7IaHle

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2025