रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप! पुतिन से बात करने के बाद जेलेंस्की से की मुलाकात, क्या हुई बात?

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई है. मुलाकात के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपति ने रूस और यूक्रेन के बीच 20 सूत्रीय समझौते पर चर्चा की.

डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि जेलेंस्की से मुलाकात से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने फोन पर बातचीत की. ट्रंप और पुतिन के बीच 1.15 घंटे तक बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने यूक्रेन विवाद में एक स्थायी शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंचने में आपसी दिलचस्पी दिखाई.

ट्रंप और पुतिन ने किस बात पर जताई सहमति

पुतिन ने इस साल की शुरुआत में एंकरेज में हुई समिट के दौरान दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बनी सहमति पर भरोसा करने की जरूरत पर जोर दिया था. दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय समर्थकों की ओर से जो प्रस्तावित तत्कालीन सीजफायर है, वह सिर्फ विवाद को लंबा खींचेगा. इसकी वजह से दोनों देशों के बीच फिर से दुश्मनी शुरू होने का खतरा पैदा हो जाएगा.

क्रेमलिन के विदेश नीति सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं. ट्रंप ने प्रस्ताव दिया था कि सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मामलों से निपटने के लिए दो वर्किंग ग्रुप बनाकर समझौते की प्रक्रिया को जारी रखा जाए.

जेलेंस्की-ट्रंप ने नहीं किया अभी कोई एलान

वहीं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में तीन घंटे से ज्यादा बातचीत हुई. हालांकि, मुलाकात के बाद दोनों नेताओं में से किसी ने भी किसी बड़ी कामयाबी का एलान नहीं किया. दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया मुश्किल है और इसमें समय लगेगा.

इस मौके पर ट्रंप ने जेलेंस्की की सराहना की और भरोसा जताया कि शांति नजदीक है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि जेलेंस्की और यूरोपीय देशों से मुलाकात के साथ ही पुतिन से भी दोबारा बात होगी.

‘युद्ध खत्म करने के लिए उनके मन में कोई डेडलाइन नहीं’

जेलेंस्की से हाथ मिलाने के बाद ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उनके मन में कोई डेडलाइन नहीं है. दरअसल, हर बार जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप पुतिन से बातचीत करते हैं और रूस का पक्ष समझते हैं. इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उसका नतीजा नहीं निकलता है. इस मुलाकात में भी ऐसा ही देखने को मिला.

दोनों राष्ट्रपति की बैठक खत्म होने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि पीस प्लान की 90 फीसदी शर्तों पर सहमति हो गई है. हालांकि जो 10 फीसदी मुद्दा बचा है, उसे हल करना तीनों नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है. बता दें कि काफी लंबे समय से रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है.