Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच कब खत्म होगा युद्ध? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बोला, जेलेंस्की हो गए नाराज

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के मुखिया Vladimir Putin (व्लादिमीर पुतिन) के बीच डीजल डील ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सलाह दे डाली है कि यूक्रेन प्रतिद्वंद्वी रूस की रिफाइनरीज पर हमले ना करे. अब डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अच्छा इंसान नहीं बताया है. उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पतिन के मुकाबले यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल है. डोनाल्ड ट्रंप ने ‘न्यूज़मैक्स’ के रॉब फिनर्टी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध अंततः किसी समझौते के साथ खत्म होगा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2026) को एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ डील करना हमारे लिए अच्छा हो. उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के नए हमलों की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया.

उस समय यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर फिर से हमले शुरू कर दिए थे. डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया कि ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर मॉस्को के हमले कभी रुके ही नहीं थे. फिनर्टी ने पूछा- ‘मुझे लगा था कि आपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ऐसा ना करने के लिए कहा था.’ इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया-‘ मैंने कहा था. ज़ेलेंस्की ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके साथ डील करना हमारे लिए अच्छा हो.’ जब उनसे पूछा गया कि क्या ज़ेलेंस्की से उनका भरोसा उठ गया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध का अंत किसी समझौते से होगा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं हैं.

ट्रंप बोले- जेलेंस्की ने यूक्रेन को कर दिया बर्बाद

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अंत में कोई ना कोई समझौता ज़रूर होगा, लेकिन वो ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा नहीं करेंगे. वह समझौता करना ही नहीं चाहते. वह कहते तो हैं कि समझौता करना चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. नहीं, मैं ज़ेलेंस्की का कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूं. उन्होंने उस देश को बर्बाद कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के लिए आंशिक रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़े का जिक्र किया, जो ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुआ था.

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि अगर अमेरिकी चुनाव में धांधली नहीं हुई होती, तो यह युद्ध कभी नहीं होता. सबसे दुखद बात यही है. यूक्रेन ने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है और रूस ने भी, लेकिन रूस एक बहुत बड़ा देश है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पद छोड़ने से पहले यह युद्ध खत्म हो जाएगा? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना में ज़ेलेंस्की के साथ काम करना उन्हें ज्यादा मुश्किल लगता है.

रूस के प्रति ट्रंप के रुख की ज़ेलेंस्की ने आलोचना की

बुधवार को पियर्स मॉर्गन के साथ एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के साथ ट्रंप की डीज़ल डील से उन्हें धोखा महसूस हुआ. उन्होंने अमेरिका जैसे मजबूत साझेदार को खोने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि रूसी राष्ट्रपति के साथ व्यापार करना इतिहास के सही पक्ष में खड़ा होना नहीं है.

यहां पर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच ज़ेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में नाटो प्रमुख मार्क रुटे से मुलाकात की. शुक्रवार को होने वाले यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने कई यूरोपीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं. इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ को बताया था कि रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का फैसला अब खत्म हो गया है. उन्होंने तर्क दिया कि मॉस्को ट्रंप द्वारा घोषित उस समझौते का पालन नहीं कर रहा है, जिसके तहत ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की बात कही गई थी.

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