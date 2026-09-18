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Russia Ukraine Conflict: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुलासा किया है कि रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं.

Russia Ukraine Conflict: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुलासा किया है कि रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 12:48:14 PM IST

Russia Ukraine Conflict: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुलासा किया है कि रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं.
Russia Ukraine Conflict: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुलासा किया है कि रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं.


Russia Ukraine Conflict: रूस और यू्क्रेन युद्ध को 4 साल से अधिक हो चुका है. जिस तरह दोनों देशों ने रुख अपनाया हुआ है उससे लगता नहीं कि यह जल्द समाप्त होगा. गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को सुबह रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला बोला, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए. इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब ब्रिटेन और यूक्रेन का समर्थन करने वाले दूसरे देशों पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं. 

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मानें तो रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं. इसके लिए वह उनके इलाकों में मिसाइल हमले कर सकता है. क्रेमलिन के हालिया हमले के कारण देश को अपना एयरस्पेस बंद करना पड़ा. फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरनी पड़ी और एयरपोर्ट बंद करने पड़े, जिसके बाद डोनाल्ड टस्क ने एक गंभीर चेतावनी जारी की. 

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NATO प्रमुख मार्क रुटे ने दिया था ब्रिटेन को लेकर बयान

पोलैंड की संसद को संबोधित करते हुए डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने व्लादिमीर पुतिन की बड़े पैमाने पर संघर्ष की तैयारियों की पुष्टि की है. यूक्रेन के एक अहम सहयोगी के तौर पर ब्रिटेन उन देशों में शामिल हो सकता है जिन पर रूस हमला करने का इरादा रखता है, क्योंकि उसका अभियान लंबा खिंच रहा है और उसके मकसद पूरे होने की संभावना कम है. यह बात तब सामने आई है जब NATO प्रमुख मार्क रुटे ने कहा कि UK को अपने रक्षा खर्च के लक्ष्य को पाने के लिए  सालाना बढ़ोतरी  के साथ एक  भरोसेमंद रास्ते की ज़रूरत है.

रूस के हमले में कई नेता बाल-बाल बचे थे

यहां पर बता दें कि NATO एयरस्पेस के अंदर (जिसमें ब्रिटिश बेस भी शामिल हैं) रूसी ड्रोन हमले और जासूसी मिशन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मिसाइल हमले स्थिति को बहुत ज़्यादा गंभीर बना देंगे. डोनाल्ड टस्क पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के पास एक तेज़ रफ़्तार जेट-पावर्ड ड्रोन से किए गए रूस के बेखौफ़ हमले के बाद बोल रहे थे. यह हवाई हमला सीमा के पास एक रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन के हमले के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें UK के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत पश्चिमी देशों के बड़े नेता बाल-बाल बचे थे. पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कल रात बताया कि रूस उन देशों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं; इसके लिए वह उनके इलाकों में मिसाइल हमले करेगा.

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Tags: russia-ukraine
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