Russia-Ukraine Conflict: रूस-US और यूक्रेन के बीच कब होगी बातचीत, सामने आई तारीख; क्या युद्ध होगा खत्म?

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध में अब नया अपडेट सामने आया है. रूस ने आगामी नवंबर महीने में अमेरिका और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता करने की घोषणा की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता के लिए सहमत हो गया है. यह एक तरह से बड़ा अपडेट है. अगर सहमति बनी तो जल्द ही युद्ध विराम भी हो सकता है. यह ना केवल रूस और यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को पुष्टि की कि यह बैठक अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होगी. साल की शुरुआत से रुकी हुई इन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए रूस की यह सहमति इस हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ के बीच हुई मुलाकात के बाद सामने आई है. यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा तेज किए गए राजनयिक प्रयासों के बाद हुई है. स्टीव विटकोफ ने बुधवार को पुतिन से मुलाकात करने से पहले, मंगलवार को ओस्लो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत की थी.

10 नवंबर के आसपास हो सकती है बातचीत

इन मुलाकातों के बाद, कीव और मॉस्को दोनों ने वाशिंगटन की मध्यस्थता में सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है. फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू करने वाले रूस ने सुझाव दिया है कि बातचीत ’10 नवंबर के आसपास’ हो सकती है, जबकि जेलेंस्की ने इन चर्चाओं को ‘जल्द से जल्द’ आयोजित करने की मांग की है. इस बीच गुरुवार देर रात प्रसारित एक टीवी साक्षात्कार में पुतिन ने कहा कि किसी भी त्रिपक्षीय वार्ता का मुख्य फोकस एक अंतिम शांति समझौते की सुरक्षा व्यवस्था पर होगा, न कि किसी ‘अल्पकालिक’ युद्धविराम पर.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं. व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं. वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन चर्चाओं को ‘जल्द से जल्द’ आयोजित करने की मांग की है. सेंट पीटर्सबर्ग की अपनी यात्रा के दौरान स्टीव विटकॉफ ने पुतिन को ‘मानवतावादी’ बताया. यह बात तब कही गई जब रूसी नेता ने घोषणा की कि मॉस्को ने स्टीफन हबर्ड को रिहा कर दिया है। हबर्ड 74 वर्षीय सेवानिवृत्त अमेरिकी शिक्षक हैं, जो 2022 से रूस की जेल में बंद थे.

बुधवार को कॉन्स्टेंटाइन पैलेस में आमने-सामने बैठे मिस्टर विटकॉफ ने पुतिन से कहा कि आप मेरे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में अक्सर कहते हैं कि वे एक मानवतावादी हैं. सर, आप भी एक मानवतावादी हैं. इस टिप्पणी की काफी आलोचना हुई और कई टिप्पणीकारों ने मिस्टर विटकॉफ की निंदा की. ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के स्तंभकार मैक्स बूट ने इस पल को ‘घिनौना और शर्मनाक’ बताया। वहीं, ‘द अटलांटिक’ की ऐनी एप्पलबाउम ने सवाल उठाया कि ऐसे नेता को ‘मानवतावादी’ कैसे कहा जा सकता है, जिसकी सेना आम नागरिकों को मारती है, बच्चों का अपहरण करती है, और जिसे लोगों को प्रताड़ित करने और बलात्कार करने की अनुमति मिली हुई है?

रूस-यूएस रिश्तों की आलोचना

यह तारीफ व्हाइट हाउस के लिए एक बहुत ही असहज समय पर आई है. मॉस्को के साथ उनके बढ़ते करीबी रिश्तों की आलोचना हो रही है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप कीव (यूक्रेन) पर बातचीत के जरिए समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं और रूस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि मिस्टर हबर्ड को बिना किसी बदले की शर्त के (यानी अमेरिका ने बदले में कुछ भी दिए बिना) रिहा किया गया है.

पुतिन का अमेरिका ने किया धन्यवाद

स्टीव विटकॉफ ने इस मुलाकात का इस्तेमाल पुतिन को धन्यवाद देने के लिए भी किया, क्योंकि रूस ने अपने डीजल पर लगे निर्यात प्रतिबंधों को हटा लिया है. यह घोषणा तब की गई जब अमेरिकी प्रतिनिधि वहां पहुंचे. डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए एक समझौते के तहत जल्द ही रूस से डीजल की खेप अमेरिका भेजी जाएगी. स्टीव विटकॉफ ने कहा कि रूस से डीजल तेल पर निर्यात नियंत्रण हटाने और न केवल अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी बिक्री करने के आपके फैसले के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं.