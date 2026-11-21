Russia-Ukraine Conflict : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालिया रुख से लग रहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जारी युद्ध का जल्द कराना चाहते हैं. इसके संकेत उनका हालिया बयान भी दे रहे हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस पर अपना नियंत्रण खोने से पहले जनवरी 2027 तक यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में एक शांति समझौता कराना चाहते हैं.

कब से शुरू होगा डोनाल्ड ट्रंप का ‘लेम डक’ पीरियड

अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोपीय नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कीव को नए साल की शुरुआत तक उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन की शर्तों को मानने के लिए राजी करें. बातचीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में हैं कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दौर (जिसे ‘लेम डक’ पीरियड कहा जाता है) में प्रवेश करने से पहले ही युद्धविराम को अंतिम रूप दे दिया जाए. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

नियम के अनुसार, अगले साल की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाएगा और उम्मीद है कि वे कीव को पहले से कहीं अधिक समर्थन देंगे. हालांकि, यूरोपीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर की ओर से काफी जल्दबाजी दिखाई जा रही है. इन लोगों ने हाल के दिनों में मॉस्को, डबलिन और बर्लिन में कई दौर की शांति वार्ताएं की हैं.

कुशनर और विटकॉफ से मुलाकात के बाद एक यूरोपीय अधिकारी ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ को बताया, “अमेरिकी पक्ष बहुत जोर दे रहा है। चिंता इस बात की है कि किसी समझौते तक पहुंचने के लिए यूक्रेन को बहुत सारी रियायतें देनी पड़ सकती हैं।”

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी जल्दबाजी में हैं जबकि पुतिन को कोई जल्दी नहीं है. वहीं, एक तीसरे सूत्र ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने समकक्ष पुतिन को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि जनवरी तक यह सब खत्म हो जाए.

इस समय-सीमा को लेकर कीव में चिंता बढ़ गई है कि कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को पुतिन की मर्जी के आगे झुकने और युद्ध खत्म करने के लिए उनकी कड़ी शर्तों को मानने के लिए मजबूर ना होना पड़े. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी तक यूक्रेन और रूस के बीच एक शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं.