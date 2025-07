Russia Plane Crash: रूस में भयंकर विमान हादसा! प्लेन क्रैश में सभी 49 लोगों के मारे जाने की आशंका

Russia Plane Crash: रूस के अमूर क्षेत्र में अंगारा एयरलाइंस का एक विमान, जिसके लापता होने की खबरें चल रही थीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें 49 यात्री सवार थे। रूसी सेना को विमान का मलबा मिल गया है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। यह विमान कुछ घंटे पहले ही रडार से गायब हो गया था। विमान दुर्घटना में सभी 49 लोगों के मारे जाने की आशंका है।

समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, N-24 कोड वाले इस विमान में 5 बच्चों समेत 43 यात्री सवार थे। साथ ही, विमान में 6 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। इंटरफैक्स न्यूज़ के अनुसार, विमान को टिंडा हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन पहली कोशिश में यह सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद पायलट ने इसे दोबारा उतारने की कोशिश की, लेकिन विमान 15 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा एक जंगल में मिला है।

दो महीने पहले अंगारा एयरलाइंस के विमान AN-24 में रनवे पर आग लग गई थी। किरेन्स्क में उतरते ही विमान का अगला हिस्सा टूट गया, जिससे विमान में आग लग गई। हालाँकि, उस समय कोई हताहत नहीं हुआ। जुलाई 2023 में, AN-24 श्रृंखला का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय विमान में 37 यात्री सवार थे।

Russian An-24 plane with 49 aboard crashes in Amur region

Wreckage of crashed AN-24 plane found 15 km from Tynda, Russia. All passengers are feared dead from the crash. pic.twitter.com/WNtYRKNm2a

— China Perspective (@China_Fact) July 24, 2025