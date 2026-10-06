Russia Plague 2026: क्या रूस ने भी कर दी चीन वाली गलती, जिसके चलते लाखों लोग गंवाएंगे अपनी जान

रूस के साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र में एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब तकनीशियन डारिया शिपिलोवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्लेग फैलने की आशंका जताई गई है. इरकुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की 28 वर्षीय कर्मचारी डारिया शिपिलोवा की गंभीर निमोनिया के कारण मौत हो गई. वहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में टेस्ट ट्यूब टूटने और प्लेग के संक्रमण की बात कही गई है.

अब विशेषज्ञों को डर है कि रूस शायद ‘ब्लैक डेथ’ (प्लेग) के एक नए वैरिएंट पर चुपचाप काम कर रहा है. साइबेरिया के ‘एंटी-प्लेग’ इंस्टीट्यूट में काम करने वाली एक होनहार युवा वैज्ञानिक की लैब में हुए एक हादसे के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई.

बहुत होनहार थीं डारिया शिपिलोवा

उन्होंने दो साल पहले रूस के इरकुत्स्क में अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ‘रेड डिप्लोमा’ के साथ ग्रेजुएशन किया था, जो फर्स्ट-क्लास डिग्री के बराबर होता है. डारिया को साइबेरिया के इरकुत्स्क एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए चुना गया था. उन्होंने उस बैक्टीरिया पर रिसर्च पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया था जो कुख्यात ‘ब्लैक डेथ’ (प्लेग) का कारण बना था, जिसने मध्ययुगीन दुनिया को तबाह कर दिया था.

था प्लेग, इलाज चल रहा था कोरोना का

सच्चाई यह है कि लैब में उनसे न्यूमोनिक प्लेग का पैथोजन (बीमारी फैलाने वाला कीटाणु) वाला एक टेस्ट ट्यूब गिर गया था और इसी तरह वह इस बीमारी की चपेट में आ गईं. डारिया को जल्दबाजी में शेलेखोव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ऐसा लगता है कि शुरू में उनका इलाज गलत तरीके से गंभीर कोरोनावायरस के लिए किया गया. उनकी पूर्व सहयोगी मिरोस्लावा ने कहा कि उनके रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टरों ने आखिर तक उनके लक्षणों का इलाज गंभीर कोविड के तौर पर किया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा और एंटीबायोटिक्स बहुत देर से दी गईं.

सभी 114 मरीज हैं क्वारन्टाइन

2 अक्टूबर को उनकी मौत से ठीक पहले साइबेरिया और फिर मॉस्को में वैज्ञानिक और मेडिकल जगत में हड़कंप मच गया. उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उनके अस्पताल और इरकुत्स्क इंस्टीट्यूट को अचानक लॉकडाउन करने की कोशिशें शुरू हो गईं. मिरोस्लावा ने बताया कि 2 अक्टूबर से शेलेखोव अस्पताल का पूरा इनपेशेंट सेक्शन क्वारंटीन के लिए बंद कर दिया गया और सभी 114 मरीज़ों को अंदर ही बंद कर दिया गया.