Russia Plague 2026: रूस में फैले प्लेग को लेकर क्या कहना है WHO का, क्या कोरोना वायरस की तरह है खतरनाक?

Russia Plague 2026: रूस के साइबेरिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूमोनिक प्लेग के संपर्क में आने के बाद महिला लैब वर्कर दार्या शिपिलोव (Darya Shipilova) की जान चली गई, इसके बाद रूस के प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस लैब वर्कर की मौत के बारे में अलग-अलग तरह की जानकारी मिलने से न्यूमोनिक प्लेग फैलने का डर बढ़ गया है. इससे अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक भी चिंतित हैं. उन्हें डर है कि यह न्यूमोनिक प्लेग दरअसल कोरोना वायरस की तरह दुनियाभर में कहर बरपा सकता है. इसकी बड़ी वजह यह है कि न्यूमोनिक प्लेग कोरोना की तरह ही फैलता है और चपेट में लेता है. यह भी कोरोना की तरह ही फेफड़ों पर हमला करता है.

लोकल मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि साइबेरिया और सुदूर पूर्व के इर्कुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने के दौरान एक दुर्घटना के बाद वह संक्रमित हो गई थीं, लेकिन इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है.

क्यों और कैसे होता है प्लेग

प्लेग ‘येर्सिनिया पेस्टिस’ (Yersinia pestis) बैक्टीरिया से होता है. ये बैक्टीरिया आम तौर पर ज़मीन पर रहने वाले कृंतक जीवों (rodents) जैसे चूहों और प्रेयरी डॉग्स में रहते हैं, लेकिन इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं. वही ‘येर्सिनिया पेस्टिस’ बैक्टीरिया तीन अलग-अलग तरह के प्लेग का कारण बन सकता है. ब्यूबोनिक प्लेग जानवरों से इंसानों में पिस्सू (fleas) के ज़रिए फैलता है और इससे लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है. इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, कंपकंपी और कमज़ोरी शामिल हैं. अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ब्यूबोनिक प्लेग कुछ ही दिनों में जान ले सकता है. इस तरह के प्लेग से संक्रमित 30-60 प्रतिशत लोगों की मौत हो जाती है.

क्या है सेप्टिसेमिक प्लेग

सेप्टिसेमिक प्लेग तब होता है जब ब्यूबोनिक प्लेग का इलाज नहीं किया जाता, या यह सीधे तब भी हो सकता है जब बीमारी खून में फैल जाती है. सेप्टिसेमिक प्लेग के कारण अंगों से खून बहने लगता है. इसका नाम सेप्टिसीमिया (खून का गंभीर संक्रमण) से आया है, जो इस बीमारी के इस रूप के कारण हो सकता है.

न्यूमोनिक प्लेग

दरअसल, साइबेरिया में शिपिलोवा की मौत का संदिग्ध लेकिन पुष्टि न हुआ कारण – तब हो सकता है जब ब्यूबोनिक प्लेग फेफड़ों तक फैल जाए. हालांकि, न्यूमोनिक प्लेग सांस के ज़रिए निकलने वाली छोटी बूंदों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है. न्यूमोनिक प्लेग सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे गंभीर रूप है. इलाज ना होने पर मृत्यु दर 100 प्रतिशत तक हो सकती है. अन्य लक्षणों के अलावा, न्यूमोनिक प्लेग में गंभीर निमोनिया (फेफड़ों का संक्रमण) भी शामिल है, जो इस मामले में बैक्टीरिया के कारण होता है.

क्या प्लेग मध्ययुगीन बीमारी नहीं है?

ब्यूबोनिक प्लेग 541-750 ईस्वी के बीच पश्चिमी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना और मध्य युग में यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया, लेकिन मध्य युग के बाद भी इसके प्रकोप हुए हैं. 19वीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में फैली तीसरी महामारी में 1.2 करोड़ (12 मिलियन) तक लोगों की मौत हुई. प्लेग अभी भी मध्य एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और साइबेरिया में स्थानिक (endemic) है, जहां पिछले हफ़्ते रूसी लैब वर्कर की मौत हुई थी. इसका मतलब है कि यह इन क्षेत्रों में एक स्थिर स्तर पर मौजूद है. इसके मामले आमतौर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में सामने आते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में लैब से संभावित रिसाव असामान्य हो जाता है.

क्या इसका इलाज हो सकता है?

हां, एंटीबायोटिक्स का 10-14 दिन का कोर्स प्लेग का इलाज कर सकता है, बशर्ते संक्रमण के तुरंत बाद उन्हें लिया जाए. हालांकि, 1995 के बाद से जंगली जानवरों में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी स्ट्रेन (बैक्टीरिया के प्रकार) पाए गए हैं. वर्ष 1980 के दशक में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने भी प्रतिरोधी स्ट्रेन विकसित किए थे. यह इतिहास जैविक युद्ध से जुड़ी काल्पनिक स्थितियों का आधार बनता है. हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस स्ट्रेन (वायरस के प्रकार) से शिपिलोवा की मौत हुई, उसका इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं हो सकता था या यह कि लैब में बायोलॉजिकल हथियारों पर रिसर्च हो रही है.

हमें कितना परेशान होना चाहिए?

न्यूमोनिक प्लेग का केवल एक ही बड़ा और दर्ज किया गया प्रकोप हुआ है, जो 1910 के दशक में चीन में हुआ था. हमें साइबेरिया के मामले के बारे में अभी भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय महामारी या वैश्विक महामारी (पैंडेमिक) की संभावना को लेकर चिंता करने का कोई खास कारण नहीं दिखता है.

क्या कहना है WHO का?

सोमवार को एक बयान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि उसे उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि इरकुत्स्क में एक लैब वर्कर की गंभीर निमोनिया से मौत हो गई, लेकिन मौत की वजह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. WHO के बयान में यह भी कहा गया कि उपलब्ध अनौपचारिक जानकारी के आधार पर आम जनता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम कम लगता है और जानकारी मिलने पर जोखिम का आकलन अपडेट किया जाएगा.

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