Russia Britain Conflict: यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है और ब्रिटेन से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है. प्रिंस हैरी का कहना है कि वो रूस से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में फिर से शामिल हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अपने देश की सेवा के लिए 100 प्रतिशत मौजूद रहेंगे. यह बयान इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि कुछ महीने पहले आई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस आने वाले समय में ब्रिटेन पर हमला बोल सकता है. ऐसे में उसके पास ज्यादा दिनों तक लड़ने के लिए हथियार नहीं हैं.

10 वर्षों तक सेना में दी हैं सेवाएं

अब प्रिंस हैरी ने रूस से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में फिर से शामिल होने का संकल्प लिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि युद्ध के खतरे को लेकर हम सभी को चिंतित होना चाहिए. प्रिंस हैरी (ड्यूक ऑफ ससेक्स) ने 2005 से 2015 तक यानी 10 वर्षों तक सेना में सेवा दी है. अब उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने देश की सेवा के लिए 100 प्रतिशत मौजूद रहेंगे. यहां पर बता दें कि ड्यूक ऑफ ससेक्स (Duke of Sussex) ब्रिटिश शाही परिवार के एक प्रमुख सदस्य प्रिंस हैरी (पूरा नाम: हेनरी चार्ल्स अल्बर्ट डेविड) की शाही उपाधि है. उन्होंने यह बात यूक्रेन के दौरे के दौरान कही जहां वो क्रेमलिन (रूस) के हमले का सामना कर रहे सैनिकों से मिले.

रूस लगातार दिखा रहा अपनी सैन्य ताकत

यह बयान रक्षा प्रमुखों की हालिया चेतावनियों के बाद आया है, जिनमें कहा गया है कि ब्रिटेन को रूस के साथ युद्ध के लिए अधिक तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि मॉस्को यूरोप की सीमाओं पर अपनी ताकत दिखा रहा है. 42 वर्षीय प्रिंस हैरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे फिर से सेना में सेवा देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया यूक्रेन से बहुत कुछ सीख सकती है. इस दौरान उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मुझसे फिर से सेना में शामिल होने के लिए कहा जाता है और जरूरत पड़ती है, तो वो अपने साथी पूर्व सैनिकों और सेना के जवानों के साथ अपने देश की सेवा के लिए 100 प्रतिशत मौजूद रहेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप की भी कर दी आलोचना

पश्चिमी यूक्रेन के शहर लविव में ‘द टेलीग्राफ’ से बात करते हुए प्रिंस ने कहा कि ब्रिटेन पिछले एक दशक से रूस के साथ संघर्ष में है, भले ही इसमें ‘ड्रोन, गोलियां और रॉकेट’ शामिल न रहे हों. हैरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि यूरोप आखिरकार मॉस्को से मिलने वाले खतरे को लेकर जाग गया है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि यह महाद्वीप रूसी आक्रामकता को रोकने पर ध्यान लगाने के बजाय, कहीं आपस में ही न उलझ जाए. ड्यूक ऑफ ससेक्स ने यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह रुख अमेरिकी जनता की आम सोच को नहीं दर्शाता है.