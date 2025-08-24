ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

Ukraine War: जहां ट्रंप लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सीजफायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस ने अपने हमले यूक्रेन पर बढ़ा दिया है। वहीं रूस ने ऐसा दावा किया है जिसे सुन हर कोई हैरान है। रूस से शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क में दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्रेडने और क्लेबन बाइक गाँव अब रूसी नियंत्रण में हैं।

मार गिराए 160 ड्रोन

मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य-औद्योगिक परिसर और यूक्रेनी सशस्त्र संरचनाओं व विदेशी लड़ाकों के 143 स्थानों पर अस्थायी तैनाती केंद्रों पर हमला किया। इसके अलावा, रूसी वायु रक्षा ने यूक्रेनी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और पिछले सप्ताह चार हवाई बम और 160 ड्रोन मार गिराए।

देशों के बीच शांति वार्ता

यह हमले जंग समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ है। इससे पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से बात की और उन्हें बताया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट कहा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से उनके अनुरोध पर बात की। मैंने अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त राजनयिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ उपयोगी बैठकों के बारे में जानकारी दी। मैंने रूस के प्रमुख के साथ किसी भी प्रकार की बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि की।