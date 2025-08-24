Home > विदेश > ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

Ukraine War: मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य-औद्योगिक परिसर और यूक्रेनी सशस्त्र संरचनाओं व विदेशी लड़ाकों के 143 स्थानों पर अस्थायी तैनाती केंद्रों पर हमला किया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 24, 2025 08:13:00 IST

Ukraine War
Ukraine War

Ukraine War: जहां ट्रंप लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सीजफायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस ने अपने हमले यूक्रेन पर बढ़ा दिया है। वहीं रूस ने ऐसा दावा किया है जिसे सुन हर कोई हैरान है। रूस से शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क में दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्रेडने और क्लेबन बाइक गाँव अब रूसी नियंत्रण में हैं।

मार गिराए 160 ड्रोन

मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य-औद्योगिक परिसर और यूक्रेनी सशस्त्र संरचनाओं व विदेशी लड़ाकों के 143 स्थानों पर अस्थायी तैनाती केंद्रों पर हमला किया। इसके अलावा, रूसी वायु रक्षा ने यूक्रेनी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और पिछले सप्ताह चार हवाई बम और 160 ड्रोन मार गिराए।

देशों के बीच शांति वार्ता

यह हमले जंग समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ है। इससे पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से बात की और उन्हें बताया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

न्यूयॉर्क में हुआ बड़ा सड़क हादसा, अंतरराज्यीय राजमार्ग पर पलटी भारतीयों से भरी टूर बस…दुर्घटना में पाँच लोगों की मौत

पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट कहा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से उनके अनुरोध पर बात की। मैंने अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त राजनयिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ उपयोगी बैठकों के बारे में जानकारी दी। मैंने रूस के प्रमुख के साथ किसी भी प्रकार की बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि की।

गाजा में इजरायली हमले जारी, फिलिस्तीनियों पर बरसाए बम…25 की हुई मौत; भुखमरी से जूझ रहे 5 लाख लोग

Tags: Ukraine war
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया
ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया
ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया
ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?