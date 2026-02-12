Home > विदेश > रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक

रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक

WhatsApp, YouTube Banned in Russia: टेलीग्राम पर बैन के बाद रूस की पुतिन सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp, YouTube, Instagram और Facebook जैसे पॉपुलर अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूस में ब्लॉक कर दिए गए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 12, 2026 10:37:12 PM IST

रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध!
रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध!


WhatsApp, YouTube Banned in Russia: टेलीग्राम पर बैन के बाद रूस की पुतिन सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp, YouTube, Instagram और Facebook जैसे पॉपुलर अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूस में ब्लॉक कर दिए गए है. बताया जा रहा है कि लोग इन पॉपुलर ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है. बुधवार को रूस ने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया है.

You Might Be Interested In

सरकार ऐसा लोगों को सरकारी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने के लिए कर रही है. रूस की रेगुलेटरी बॉडी, रोसकोम्नाडज़ोर ने सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देते हुए टेलीग्राम पर बैन लगाने का फैसला किया था. अब बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक कर दिया गया है. इन वेबसाइट्स के डोमेन नेम रूस के नेशनल डोमेन नेम सिस्टम (DNS) से हटा दिए गए है.

IND vs PAK: बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बनेगा सबसे बड़ा सिरदर्द? जानिए पाकिस्तान की 5 कमजोरियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन सरकार ने न सिर्फ बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन को भी बैन कर दिया है. जिन वेबसाइट्स पर असर पड़ा है उनमें BBC डॉयचे वेले रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी शामिल है. इसके अलावा एनॉनिमस ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टोर ब्राउजर को भी ब्लॉक कर दिया गया है.

You Might Be Interested In

नेशनल DNS सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी 

रूस में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को देश के नेशनल DNS सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी है. यह सिस्टम रोसकोम्नाडज़ोर नाम की एक सरकारी एजेंसी की देखरेख में काम करता है. इसका काम “सॉवरेन इंटरनेट” कानून के तहत इंटरनेट कंट्रोल लागू करना है.

Anaya Bangar: अनाया बांगड़ कराने जा रही जेंडर-रिसाइनमेंट सर्जरी, शरीर में होंगे ये बदलाव, जानें ये क्या होता है?

रूस ने यह कदम क्यों उठाया?

कई रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने देश में विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल लगभग खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है. हालांकि इससे रूस के लोग कई ग्लोबल सर्विसेज और न्यूज सोर्स से कट गए है.

WhatsApp कॉलिंग फ़ीचर पहले ही बैन

गौर करने वाली बात है कि रूस में कई WhatsApp सर्विसेज पहले से ही बैन है. पिछले साल WhatsApp और Telegram के कॉलिंग फ़ीचर्स को ब्लॉक कर दिया गया था. दिसंबर में रूस ने Apple के FaceTime और Snapchat पर भी बैन लगा दिया था.

Kal Ka Love Rashifal 13 February: किस डे पर किन 8 राशियों के लव कपल डूबेंगे रोमांस में, किसकी शादी होगी तय; पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल

You Might Be Interested In
Tags: russia ban us social media appsrussia social media banrussia whatsapp banrussia youtube facebook insta ban
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक
रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक
रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक
रूस ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध! व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई ऐप पर लगी रोक