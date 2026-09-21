रूस कब करेगा यूरोपीय देशों में मिसाइलों से हमला? आ गया सबसे बड़ा अपडेट

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से भी अधिक समय से युद्ध जारी है. दोनों देशों को अब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है. इस बीच यूरोप के खुफिया प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही NATO की परीक्षा ले सकता है. एक अधिकारी का तो यहां तक कहना है कि हमला कुछ ही महीनों में हो सकता है. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब EU नेताओं के बीच रूस से महाद्वीप को होने वाले खतरे को लेकर चिंता बढ़ रही है.

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने हाल ही में कहा कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस आने वाले महीनों में NATO के इलाके पर ड्रोन या मिसाइल से हमला कर सकता है. ऐसा करके वह यह दिखाना चाहता है कि ‘आर्टिकल 5’ – जो गठबंधन का आपसी रक्षा नियम है वह व्यावहारिक से ज़्यादा सैद्धांतिक है.

हाइब्रिड हमलों को लेकर चिंता जताई

वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को पूरे यूरोप में मॉस्को के गुप्त अभियानों से बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस के हाइब्रिड हमलों से फ्रांस के अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने वाली रूस की सत्ताधारी यूनाइटेड पार्टी देश के पहले युद्धकालीन संसदीय चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ रही है. इन चुनावों को व्यापक रूप से दिखावटी माना जा रहा है. 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद से कीव के यूरोपीय सहयोगियों ने रूस से जुड़े हाइब्रिड हमलों को लेकर चिंता जताई है. ये हमले खुले युद्ध की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन इनमें संवेदनशील जगहों के पास ड्रोन उड़ाना, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और साइबर हमले शामिल रहे हैं.

इस महीने बर्लिन ने लीपज़िग हवाई अड्डे पर हुई एक घटना के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराया. यूरोपीय संघ का कहना था कि इस घटना में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के सभी लक्षण मौजूद थे सोमवार को यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में रूसी ड्रोन हमले के बाद एक बचावकर्मी इंट्रेड ट्रेड सेंटर में लगी आग बुझा रहा है.

NATO में घुसपैठ कर सकता है रूस

चेक गणराज्य की BIS सुरक्षा सेवा के प्रमुख माइकल कौडेलका ने ‘द गार्डियन’ से बात करते हुए कहा कि नाटो (NATO) के इलाके में रूस का घुसपैठ करना मुमकिन है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ‘फ़ॉल्स-फ़्लैग’ उकसावे की कार्रवाई और प्रभाव डालने वाले अभियान सालों में नहीं, बल्कि महीनों में शुरू हो सकते हैं.

इस बीच लातविया की सरकारी सुरक्षा सेवा VDD के महानिदेशक नोरमुंड्स मेज़विट्स ने कहा कि हालांकि इस बात के साफ़ संकेत हैं कि मॉस्को यूरोप में दखलंदाज़ी बढ़ा रहा है, लेकिन एजेंसी को तुरंत हमले के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह अभी भी एक खुला सवाल है कि क्या उनके पास सीधे और ठोस प्लान हैं या यह पश्चिमी समाज में डर और अनिश्चितता फैलाने की उनकी कुल कोशिशों का ही एक हिस्सा है.

नोरमुंड्स मेज़विट्स ने कहा कि आखिरकार यह एक अच्छी बात है कि पश्चिमी यूरोप रूस से पैदा हुए खतरे के प्रति सचेत हो गया है. उन्होंने कहा कि 2022 से पहले हम लगातार अपने पश्चिमी यूरोपीय सहयोगियों को रूस से खतरे के बारे में चेतावनी देते रहे, लेकिन ज़्यादातर समय हमारी बात नहीं सुनी गई. 2022 में हमारे सहयोगियों का नज़रिया बदल गया. उन्होंने कहा कि बाल्टिक और पोलिश देश सही कह रहे थे.

यूक्रेन में कई ठिकानों पर हमले

पश्चिमी अधिकारियों का तर्क है कि हाल के महीनों में मॉस्को द्वारा यूरोपीय देशों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि यूक्रेन में लड़ाई का मोर्चा (फ्रंट लाइन) काफी हद तक स्थिर हो गया है. वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन में कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो कार्गो जहाज़, एक गैस वितरण स्टेशन, इज़मेल बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर और कीव क्षेत्र में BDU लॉजिस्टिक्स सेंटर शामिल हैं. पोलैंड, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे रूस के पड़ोसी देशों ने कई तरह के उल्लंघनों की पुष्टि की है, लेकिन क्रेमलिन का ‘शैडो वॉर’ (गुप्त युद्ध) पूरे महाद्वीप में फैल गया है.