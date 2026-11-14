Russell Brand: गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे घुस गया बॉथरूम में, रसेल ब्रांड ने ऐसा क्या किया... पार्टनर के मुंह से निकलने लगा खून

Russell Brand: 5000 से अधिक महिलाओं और युवतियों के साथ बिस्तर पर सोना (Sleep) कबूल करने वाले ब्रिटेन के एक्टर रसेल ब्रांड की पूर्व प्रेमिका का कहना है कि उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उससे तब तक ब्रश करवाया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा, क्योंकि वह चाहते थे कि वह अनाम (anonymous) स्वाद चखे. ये दावे हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स की एक नई डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हैं. यह डॉक्यूमेंट्री तब आई है जब एक दोषी दुष्कर्मी को 4 महिलाओं पर हमले के लिए 10 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. ‘रसेल ब्रांड: ओपन सीक्रेट’ रिलीज़ हुई है. नेटफ्लिक्स के अनुसार, यह फिल्म 51 वर्षीय ब्रांड के कॉमेडी स्टारडम से लेकर आपराधिक मुकदमे तक के सफर को दिखाती है.

इस फिल्म में अंदरूनी लोगों के बयान और आर्काइव फुटेज शामिल हैं, जो ब्रांड के जीवन और ‘द टाइम्स’ तथा ‘द संडे टाइम्स’ द्वारा की गई जांच के बारे में जानकारी देते हैं. इस जांच का नेतृत्व ‘द टाइम्स’ की चीफ न्यूज़ कॉरेस्पोंडेंट रोज़मंड इरविन और इन्वेस्टिगेशन कॉरेस्पोंडेंट शार्लोट वेस ने किया था. यह डॉक्यूमेंट्री ऐसे समय में आई है जब आज ही यह खबर सामने आई है कि 6 और युवतियों ने रसेल ब्रांड पर यौन दुराचार और शिकारी व्यवहार (predatory behaviour) का आरोप लगाया है.

रसेल ब्रांड को सुनाई जा चुकी है 10 साल जेल की सजा

सोमवार (09 नवंबर, 2026) को साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने रसेल ब्रांड को दुष्कर्म के एक मामले और यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में दोषी ठहराते हुए साढ़े दस साल की जेल की सजा सुनाई. डॉक्यूमेंट्री में रसेल ब्रांड की पूर्व प्रेमिका जॉर्डन मार्टिन ने बताया कि जब वह इस बदनाम कॉमेडियन को डेट कर रही थीं, तब वह ‘काफी कमज़ोर स्थिति में थीं, क्योंकि हाल ही में उनका अपने पति से तलाक हुआ था.

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तलाक के बाद टूट चुकी थी जॉर्डन मार्टिन

उन्होंने कहा- ‘मैंने प्यार से उम्मीद छोड़ दी थी.’ उस समय 26 साल की रहीं जॉर्डन ने बताया कि कैसे रसेल ब्रांड उनसे तब तक ब्रश करवाते थे जब तक कि उनके मुंह से खून ना निकलने लगे. उन्होंने यह भी बताया कि एक बार ईर्ष्या और गुस्से में आकर रसेल ब्रांड ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. जॉर्डन मार्टिन रोते हुए बताती हैं कि कैसे रसेल ब्रांड ने उनका यौन शोषण किया और उनसे तब तक ब्रश करवाया जब तक कि उनके मुंह से खून नहीं निकलने लगा.

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‘रसेल ब्रांड के लिए अनजान शख्स की तरह रहूं’

जॉर्डन मार्टिन ने बताया कि वह (रसेल ब्रांड) चाहता था कि मैं उसके लिए एक अनजान व्यक्ति की तरह रहूं. वह नहीं चाहता था कि मैं उसे जानी-पहचानी लगूं, इसलिए उसने मुझसे ब्रश करने के लिए कहा. लेकिन यह कभी काफी नहीं होता था. वह मेरे ऊपर खड़ा रहता था और मैं लगातार ब्रश करती रहती थी. फिर मैंने देखा कि मेरे दांतों से खून निकल रहा है.

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