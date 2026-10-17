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Russell Brand: MTV की खूबसूरत महिला कर्मचारी को देखते ही हुआ बेकाबू, पुरुष टॉयलेट में ही खींचकर ले गया, फिर…

Russell Brand: 2001 में MTV के लिए काम करने के दौरान रसेल ब्रांड। 51 वर्षीय ब्रांड पर MTV की एक कर्मचारी पर हमला करने और उसे 'हमला' करने के इरादे से खींचकर टॉयलेट में ले जाने की कोशिश करने का आरोप है.

By: JP Yadav | Published: October 17, 2026 2:36:43 PM IST

Russell Brand: MTV की खूबसूरत महिला कर्मचारी को देखते ही हुआ बेकाबू, पुरुष टॉयलेट में ही खींचकर ले गया, फिर...
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Russell Brand: एक्टर और कॉमेडियन रसेल ब्रांड 1999 और 2016 के बीच 2000 महिलाओं के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा है. ज्यादातर के साथ जबरन संबंध बनाने के आरोप लगे हैं. हाल ही में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि रसेल ब्रांड एक पागलपन से भरी आंखों वाले दरिंदे में बदल गए, जब उन्होंने MTV की एक महिला कर्मचारी को पुरुषों के शौचालय में खींचने और उस पर हमला करने की कोशिश की. इस बारे में महिला ने बताया कि उसे डर था कि उसके साथ दुष्कर्म हो सकता था, जब ‘पागलपन से भरी आंखों वाले दरिंदे रसेल ब्रांड ने उसे पुरुषों के शौचालय में खींचने की कोशिश की.

बचकर निकलने में कामयाब रही महिला

51 वर्षीय रसेल ब्रांड पर MTV की एक महिला कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है. कहा गया है कि वे एक मिलनसार TV प्रेजेंटर से अचानक एक पागलपन से भरी आंखों वाले दरिंदे में बदल गए और महिला को शौचालय में खींचकर उस पर हमला करने की कोशिश की. पीड़िता ने जूरी सदस्यों को बताया कि उसने विरोध किया और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब रही, लेकिन उसने कहा कि उसका इरादा यही था और नतीजा कुछ और ही हो सकता था. 

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MTV के मुख्य प्रेजेंटर थे रसेल

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में 2001 की इस कथित अश्लील हरकत (indecent assault) के बारे में पहली बार विस्तार से बताया गया, जब ब्रांड पर आरोप लगाने वाली दूसरी महिला ने गवाही दी. ब्रांड ने अपने ऊपर लगे दुष्कर्म के तीन मामलों, यौन उत्पीड़न के तीन मामलों और अश्लील हरकत के एक मामले से इन्कार किया है. जूरी को बताया गया कि यह कथित हमला उस महिला से मिलने के कुछ ही पलों बाद हुआ. महिला ने याद करते हुए कहा कि उस समय वे काफी मशहूर थे और MTV के मुख्य प्रेजेंटर थे. वे काफी जाने-माने चेहरे थे.

किसी तरह से बच निकली थी महिला

जूरी को ब्रैंड की एक तस्वीर दिखाई गई। कथित बलात्कार पीड़िता का कहना है कि 1999 में बॉर्नमाउथ के एक होटल के कमरे में ब्रैंड ने ही उससे अपनी यह तस्वीर खिंचवाई थी. उसने आगे कहा- ‘मैं बहुत डर गई थी. मैं वहां से बच निकली. मुझे लगा कि अगर मैंने शिकायत की, तो यह बस ‘मेरी बात बनाम उनकी बात’ (मेरी गवाही बनाम उनकी गवाही) बनकर रह जाएगी. वह MTV के लिए एक बहुत अहम व्यक्ति थे और मुझे अपना मॉर्गेज (कर्ज) चुकाना था, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल में डालती. लेकिन 2023 में ‘चैनल 4’ पर ब्रैंड के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया. उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी हिम्मत की वजह से वहां से बचकर निकल पाई, वरना हालात कुछ और भी हो सकते थे.

Tags: home-hero-pos-6Russell Brand
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