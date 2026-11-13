5000 लोगों के साथ सोने वाले एक्टर की बढ़ी मुसीबत, 6 और कुंवारी युवतियां आईं सामने; कहा- दिन में ही देखकर हो जाता था बेकाबू

ब्रिटेन के सिंगर, कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड पर 6 और युवतियों ने यौन दुराचार और शोषणकारी व्यवहार का आरोप लगाया है. इसके साथ ही अब खबर है कि उन्हें उस जेल में भेजा जा सकता है, जहां ‘लॉस्टप्रॉफिट्स’ बैंड के गायक की हत्या कर दी गई थी. 51 वर्षीय ब्रांड को रसेल ब्रांड को पहले ही पिछले हफ्ते एक महिला के साथ दुष्कर्म और 3 अन्य महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था. अब उन पर एक दशक के दौरान किए गए कई नए आरोप लगे हैं. इनमें यह दावा भी शामिल है कि यौन संबंध बनाते समय उन्होंने महिलाओं की ‘रुकने’ की गुहार को अनसुना कर दिया और अपनी सेलिब्रिटी हैसियत का फायदा उठाकर युवा प्रशंसकों का शोषण किया. आरोप यह भी है कि रसेल 5000 लोगों के सोए हैं. इनमें ज्यादातर कुंवारी लड़कियां थीं.

‘द टाइम्स’ और ‘द संडे टाइम्स’ की जांच में छह और युवतियां सामने आई हैं, जिन्होंने इस पूर्व हॉलीवुड स्टार पर यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है. युवतियों का कहना है कि रसेल ब्रांड दिन में ही उन्हें देखकर बेकाबू हो जाता था और मौका और जगह देखे बिना शारीरिक संबंध बनाता था. यह सब आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब ब्रांड को कुख्यात ‘मॉन्स्टर मेंशन’ जेल में भेजने पर विचार किया जा रहा है. इसी जेल में पिछले साल ‘लॉस्टप्रॉफिट्स’ बैंड के गायक और बच्चों का यौन शोषण करने वाले इयान वॉटकिंस की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी.

मिल सकती है A कैटेगरी की सुविधा

सोमवार (09 नवंबर, 2026) को 10 साल 6 महीने की जेल की सजा पाने वाले पूर्व कॉमेडियन रसेल ब्रांड को फिलहाल लंदन की HMP वंड्सवर्थ जेल में रखा गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें वेस्ट यॉर्कशायर की HMP वेकफील्ड जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. वहीं, ‘द सन’ के अनुसार, जेल अधिकारियों का मानना ​​है कि ‘कैटेगरी A’ वाली इस हाई-सिक्योरिटी जेल में ब्रांड ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां स्टाफ की संख्या अधिक है और अधिकारी बेहतर तरीके से लैस हैं. हालांकि, पिछले साल इसी जेल में दो कुख्यात कैदियों की हत्या भी हो चुकी है.

खतरनाक अपराधियों से दूर रखा जाएगा रसेल को!

एक सूत्र ने चेतावनी दी है कि जेल में ब्रांड के लिए समय काफी मुश्किल हो सकता है और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें शुरुआत में अन्य कैदियों से अलग रखा जा सकता है.. सूत्र ने कहा कि अगर उन्हें वहां भेजा जाता है, तो उनके लिए हालात बेहद कठिन होंगे. वहां कुछ बहुत ही खतरनाक हत्यारे और यौन अपराधी मौजूद हैं, इसलिए शुरुआत में ब्रांड को उनसे दूर रखना होगा. 51 वर्षीय रसेल ब्रांड को पिछले हफ्ते साउथवार्क क्राउन कोर्ट में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और तीन अन्य महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया.

यहां पर बता दें कि 5 नवंबर, 2026 को साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने रसेल ब्रांड को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया. इस बीच, रसेल पर लगे ताज़ा आरोपों में यह दावा भी शामिल है कि उन्होंने एक महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाए और बाद में माफ़ी मांगी. वहीं, एक अन्य महिला का आरोप है कि उसने दर्द में होने के कारण बार-बार रुकने के लिए कहा, लेकिन रसेल ने फिर भी यौन संबंध बनाना जारी रखा.

महिला का आरोप, गला पकड़कर किया दुष्कर्म

एक तीसरी महिला का दावा है कि इस कॉमेडियन ने एक होटल के कमरे में उसका गला पकड़ लिया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. एक और महिला का आरोप है कि वर्ष 2015 में लंदन के एक स्थान पर रसेल ब्रांड ने उसे विकलांगों के लिए बने शौचालय में खींचने की कोशिश की थी. ये ताज़ा आरोप तब सामने आए हैं जब इस हफ्ते साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने ब्रांड को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में एक दशक से ज़्यादा की जेल की सज़ा सुनाई है.

कई आरोपों की नहीं हुई पुष्टि

इन आरोपों की अभी तक अदालत में पुष्टि नहीं हुई है. पहले इन्हें इसलिए प्रकाशित नहीं किया जा सका था क्योंकि ऐसी चिंता थी कि इससे उनके खिलाफ चल रही कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही प्रभावित हो सकती है. सितंबर 2023 में ‘द टाइम्स’, ‘द संडे टाइम्स’ और ‘चैनल 4’ के ‘डिस्पैचेस’ की संयुक्त जांच के बाद 6 महिलाओं में से ज़्यादातर ने पत्रकारों से संपर्क किया. इस जांच के चलते मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी.

सामने आने वाली महिलाओं में से एक ने अपना नाम ‘एलेक्स’ (काल्पनिक नाम) बताया है, वह वर्ष 2000 के दशक के आखिर में लंदन स्थित ब्रैंड के घर पर एक प्रोफेशनल मीटिंग के दौरान उनसे पहली बार मिली थीं. एलेक्स उस समय 30 के दशक में थीं. उसका कहना है कि शुरुआत में कॉमेडियन ने एक ‘बहुत बड़े फैन’ की तरह बर्ताव करके उन्हें प्रभावित किया, जिसके बाद उनके बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो कभी बनता और कभी टूटता रहा.

बिना सेफ्टी बनाए संबंध

उनका आरोप है कि रसेल ब्रांड का बर्ताव धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला हो गया. एक बार जब उन्होंने रसेल ब्रांड से रुकने के लिए कहा (क्योंकि उन्होंने कंडोम नहीं पहना था), तो भी उसने उनकी मर्ज़ी के बिना उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उनका आरोप है कि रसेल ब्रांड ने उनके विरोध को अनसुना कर दिया और उनके दूर हटने की कोशिशों के बावजूद वे नहीं रुके. एलेक्स ने बताया कि उन्होंने शारीरिक रूप से विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो कोई हिंसक प्रतिक्रिया ना दे दें.

रसेल के माफी मांगने पर जारी रखा रिश्ता

वहीं, इस घटना के बाद ब्रैंड ने कथित तौर पर उनसे मिलकर और टेक्स्ट मैसेज भेजकर माफ़ी मांगी. इसी वजह से एलेक्स उनके साथ रिश्ते में बनी रहीं. उन्होंने बताया- ‘मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि कम से कम उन्होंने अपनी गलती मान तो ली.’ रसेल ब्रांड को वेकफील्ड जेल भेजे जाने की खबर पर एक सूत्र ने कहा कि वहां कुछ बहुत ही खतरनाक हत्यारे और यौन अपराधी बंद हैं, इसलिए शुरुआत में रसेल ब्रांड को उनसे दूर रखना होगा.